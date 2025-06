Influencer paraense é presa com drogas e carregador de pistola

Foto: Reprodução | Ela foi flagrada pela PM com maconha e acessório de arma durante operação no Aurá, em Ananindeua.

Apesar da fama nas redes sociais, a influenciadora digital Jéssica Alessandra do Carmo acabou nos holofotes por um motivo bem diferente neste fim de semana. Ela foi presa em flagrante durante a Operação Ultimato, da Polícia Militar, realizada no bairro do Aurá, em Ananindeua, na Região Metropolitana de Belém.

Jéssica foi abordada na quadra 22, onde carregava uma sacola com 328 papelotes de maconha, além de uma balança de precisão. Um carregador de pistola também foi encontrado escondido em sua cintura por uma policial feminina.

A prisão ocorreu enquanto ela desembarcava de uma motocicleta, possivelmente um mototáxi. Ao notar a aproximação dos policiais, tentou esconder um volume na roupa e alertou o condutor, que fugiu imediatamente.

A ação foi comandada pelo tenente-coronel Fábio Campos, do 30º Batalhão da PM, que mobilizou cinco viaturas e cerca de 15 agentes. Segundo a corporação, a operação visa combater diretamente o tráfico de drogas e outros crimes ligados a facções que atuam na área.

Além da quantidade significativa de entorpecentes, chamou atenção o fato de a detida ser uma figura conhecida nas redes sociais. Jéssica Alessandra já havia se envolvido em polêmicas por publicar fotos ostentando armas de fogo, sempre mantendo uma imagem provocadora e ligada ao universo do crime. Ainda assim, mantinha seguidores fiéis e uma rotina de postagens como “influencer”.

Após a prisão, ela foi levada à Seccional Urbana de Ananindeua, onde foi autuada em flagrante por tráfico de drogas e encaminhada ao sistema prisional. O material apreendido também foi apresentado à autoridade policial.

Fonte: Diário do Pará /Jornal Folha do Progresso e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 16/06/2025/08:19:21

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, ou pelo canal uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique nos links abaixo siga nossas redes sociais:

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...