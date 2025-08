Influencer sofre ataques racistas após vencer concurso de beleza no Pará

(Foto: Reprodução) – A assessoria de Pamela já adotou todas as providências legais cabíveis, tanto na esfera cível quanto criminal.

A influenciadora digital e modelo paraense Pamela Caroline está sendo alvo de ataques racistas nas redes sociais após o resultado de um concurso de beleza realizado em São Francisco do Pará. Uma polêmica iniciou quando, após um empate técnico, a comissão organizadora decidiu reconhecer duas vencedoras na competição.

Nesta segunda-feira (04), a assessoria jurídica da influenciadora publicou uma nota de repúdio aos ataques racistas, difamatórios e de incitação ao ódio que têm sido promovidos nas redes sociais em decorrência do resultado do concurso realizado no município.

Segundo a nota, amigos e familiares de uma das participantes, inconformados com o resultado, teriam passado a divulgar mensagens ofensivas e discriminatórias, usando indevidamente imagens de Pamela para incitar o público ao preconceito e atacar sua honra.

A assessoria de Pamela já adotou todas as providências legais cabíveis, tanto na esfera cível quanto criminal. Segundo a nota oficial, as agressões configuram crimes de racismo e difamação, além de atentarem contra princípios básicos de respeito e diversidade.

Pamela reforça seu compromisso com a valorização da cultura paraense e o combate à discriminação: “Não ao racismo. Não à intolerância. Sim à justiça”.

Fonte: Roma News e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 05/08/2025/17:27:13

