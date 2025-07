Influenciador é indiciado por maus-tratos a animais após jogar galinhas vivas para cães comerem

Influenciador é preso por maus-tratos após jogar galinhas vivas para cachorros comerem e filmar — Foto: Reprodução/Redes sociais

Inquérito da Polícia Civil confirma mutilações e negligência; suspeito responde em liberdade, mas está proibido de ter a guarda de cães durante o processo.

A Polícia Civil de Minas Gerais indiciou um influenciador por maus-tratos a animais e perturbação do sossego após ele jogar galinhas vivas para serem comidas por cães da raça cane corso em Contagem, na Região Metropolitana de Belo Horizonte. O inquérito aponta que os cães foram maltratados ao terem as orelhas mutiladas pelo tutor.

O influenciador Alexandre dos Santos Veloso Coelho, de 25 anos, chegou a ser preso em flagrante em maio, após publicar nas redes sociais vídeos que mostram o momento do ataque às galinhas pelos cães. (veja acima)

Segundo a polícia, as investigações reuniram laudos periciais, depoimentos de testemunhas e vídeos que comprovaram os crimes.

A defesa do influenciador informou que se manifestará “em momento oportuno”.

Armas apreendidas com indiciado

O vídeo publicado que mostrou um dos cães atacando as aves reforçou os indícios de negligência e abuso, o que configura maus-tratos.

Mandados de busca autorizados pela Justiça resultaram na apreensão de armas de pressão, uma réplica de fuzil, uma arma de choque e uma caixa de esferas para pistola de CO₂.

O inquérito, com 156 páginas, foi enviado ao Ministério Público e ao Poder Judiciário, acompanhado de uma representação para que o investigado seja impedido de manter a guarda de cães.

Relembre o caso

Alexandre, que atualmente tem cerca de 860 mil seguidores nas redes sociais, recebeu alvará de soltura mediante pagamento de fiança de R$ 3 mil, conforme decisão judicial do dia 7 de maio.

A Justiça determinou que ele permaneça proibido de ter cães sob sua responsabilidade até o fim do processo, compareça a todos os atos judiciais e não se ausente de casa por mais de oito dias. Ele segue solto.

Durante o flagrante, a Polícia Militar encontrou os dois cães com sinais de maus-tratos: orelhas cortadas, sem acesso a água ou comida.

Os policiais também localizaram restos de galinhas no lixo e, dentro da residência, fogos de artifício, armas de airsoft sem identificação e uma arma de choque que, segundo uma testemunha, era usada nos próprios animais.

Em um dos vídeos, o influenciador debocha da situação e diz que está “treinando os bichos para ficarem brutos”.

Ele se apresentou à polícia com um advogado e permaneceu em silêncio durante o flagrante. À época, a defesa afirmou que se manifestaria em momento oportuno.

