Influenciador morre em queda de ultraleve em transmissão ao vivo

Tanji Feiji era chinês e sofreu o acidente fatal no último sábado (27).

Vídeos do momento registram o acidente, que foi visto por centenas de espectadores, de acordo com a Cover News, site de notícias da China. O influenciador tinha aproximadamente 100 mil seguidores nas redes sociais. | Reprodução

ma tragédia chocou os fãs de um grande influenciador digital oriental no último final de semana, além de ter sido notícia em toda a China por conta das circunstâncias do acontecido.

O influenciador chinês Tanji Feiji morreu aos 55 anos após sua aeronave ultraleve despencar e pegar fogo. O acidente aconteceu durante uma transmissão ao vivo na província de Sichuan, na China, no sábado (27), conforme informou a China News Service (CNS), agência de notícias chinesa.

Tanji realizava uma live na rede social chinesa Douyin quando a aeronave colidiu com o chão e pegou fogo.

Vídeos do momento registram o acidente, que foi visto por centenas de espectadores, de acordo com a Cover News, site de notícias da China. O influenciador tinha aproximadamente 100 mil seguidores nas redes sociais.

Detalhes sobre a aeronave ultraleve

Anteriormente, Feiji revelou ter adquirido a aeronave por 350 mil yuans (cerca de R$ 261 mil). O veículo possuía apenas um assento e pesava aproximadamente 113 kg. A aeronave poderia atingir a altitude de 2.000 pés e viajar a cerca de 97 km/h, segundo informações da CNS.

Experiência do piloto com o equipamento

O influenciador afirmou ter dominado os controles da aeronave após seis horas de prática cumulativa, conforme reportado pela agência chinesa. Não há informações sobre treinamento formal ou certificação para operar este tipo de equipamento.

Repercussão nas redes sociais

As redes sociais de Feiji ficaram paradas após o acidente. Não houve manifestação oficial de familiares ou da plataforma Douyin sobre o ocorrido. A tragédia chocou os seguidores do influenciador, que acompanhavam regularmente suas transmissões de voo.

Veja o momento do acidente:

Fonte: Folhapress e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 30/09/2025/06:32:15

