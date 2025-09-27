Influenciador suspeito de desviar R$ 146 milhões via PIX é preso durante fuga no Panamá
Gabriel Spalone tem 29 anos e é empresário e influenciador digital — Foto: Reprodução/Arquivo pessoal
Gabriel Spalone estava foragido desde terça-feira (23), quando a Polícia Civil de São Paulo deflagrou a ‘Operação Dubai’. O empresário tentava fugir para Holanda. Defesa afirma que a prisão foi ‘ilegal e abusiva’.
O influenciador e empresário Gabriel Spalone, de 29 anos, foi preso na noite de sexta-feira (26) pela Polícia Federal no Aeroporto Internacional do Panamá. Ele é suspeito de participar de um esquema que teria desviado R$ 146 milhões por meio de operações via PIX.
Dono de fintechs e com mais de 800 mil seguidores no Instagram, Spalone estava foragido desde terça-feira (23), quando a Polícia Civil de São Paulo deflagrou a “Operação Dubai”.
Procurado pelo g1, o advogado Eduardo Mauricio, que representa o empresário, afirmou que ele foi detido pelo Setor de Imigração de “forma ilegal e abusiva”. A defesa também disse que Spalone “nunca foi intimado pessoalmente para prestar esclarecimentos no inquérito policial”. (Leia na íntegra abaixo.)
De acordo com as investigações, após deixar o Brasil, o influenciador seguiu para o Paraguai, onde comprou uma passagem com destino a Nova York, nos Estados Unidos, com escala no Panamá. O objetivo final da viagem, segundo a polícia, era chegar a Dubai, nos Emirados Árabes Unidos.
No entanto, ao chegar ao Panamá, Spalone desistiu da conexão para Nova York e adquiriu uma nova passagem com destino à Holanda. Foi nesse momento, enquanto tentava embarcar, que acabou preso.
As autoridades informaram que o empresário será extraditado primeiro ao Paraguai, país onde a fuga começou, e em seguida transferido para o Brasil.
Spalone é investigado por suspeita de participação em um esquema que desviou R$ 146 milhões via PIX de um banco e de empresas vítimas das transferências ilegais. Segundo seu perfil na rede social, Spalone mora em Dubai, embora também possua endereços em São Paulo.
Ele é proprietário das empresas Dubai Cash e Next Trading Dubai, que se apresentam como fintechs voltadas a pagamentos e investimentos, com promessas de atuação no Brasil e no exterior.
