Influenciadora acusa mãe de agressões e explica por que saiu de casa

(Foto: Reprodução / METRÓPOLES) – A influenciadora Ana Richelly, de 16 anos, voltou a movimentar as redes sociais ao expor conflitos familiares e relatar episódios de agressão envolvendo a mãe, Ana Carolina.

Em uma série de vídeos publicados nos stories do Instagram, a jovem explicou os motivos que a levaram a sair de casa e disse ter sido vítima de violência.

“Me jogou da escada”, afirmou Richelly em um dos relatos. Segundo ela, a relação com a mãe é marcada por brigas constantes e episódios de agressividade. Atualmente, a influencer mora em um apartamento em Boa Viagem, no Recife (PE), junto com o namorado, o também influenciador Nego Dof.

Relatos nas redes sociais

Nos vídeos, Ana Richelly disse que se cansou de manter silêncio sobre os problemas familiares e resolveu expor a situação.

“Mãe, até quando a senhora vai pagando de boa mãe na internet? Sendo que, no fundo, a senhora sabe que não é isso?”, questionou.

“Eu nunca contei o motivo real de ter saído de casa, mas eu vou contar, já estou ficando louca. Ela não pensa em mim, então eu não vou pensar nela.”

A influenciadora detalhou ainda um episódio em que, segundo ela, foi espancada pela mãe.

“Minha mãe simplesmente me acordou, me espancou, bateu em mim, me jogou da escada e me obrigou a ir [ao Galo da Madrugada], mesmo eu falando que não queria ir.”

Emocionada, ela encerrou os relatos pedindo que a mãe repense suas atitudes.

“Eu não queria mais nunca ser obrigada a passar por esse tipo de situação. E, pra senhora, mãe, vou continuar orando a Deus, pedindo que Ele abra a mente da senhora e veja que isso tudo só está nos afastando. Muito triste ver que a internet adoeceu a senhora.”

Histórico de polêmicas

A relação conturbada entre mãe e filha já havia ganhado repercussão em 2024, quando Ana Carolina fez uma transmissão ao vivo relatando sua preocupação com o comportamento da filha, que havia saído de casa e estaria se recusando a frequentar a escola.

Em maio deste ano, Ana Richelly também chamou atenção ao anunciar uma suposta gravidez aos 16 anos. Pouco depois, ela admitiu que se tratava de uma “trollagem” com os seguidores.

“Minha gente, era tudo brincadeira. Não matem a gente, pelo amor de Deus”, disse na época.

Até o momento, Ana Carolina não se manifestou sobre as novas acusações feitas pela filha.

Fonte: Portal do Tupiniquim e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 12/09/2025/16:48:13

