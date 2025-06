Influenciadora com 1 milhão de seguidores é morta em casa por stalker

Foto: Reprodução internet | Sana Yousaf foi morta a tiros dentro da própria casa em Islamabad, Paquistão

Influencer de 17 anos foi assassinado a tiros por stalker.

Uma influenciadora digital de apenas 17 anos, com mais de 1 milhão de seguidores nas redes sociais, foi assassinada a tiros dentro da própria casa em Islamabad, capital do Paquistão, após rejeitar repetidamente as tentativas de contato de um homem pelo TikTok. O crime ocorreu na semana seguinte ao aniversário da jovem Sana Yousaf. Um suspeito de 22 anos foi preso logo após o ataque.

O assassinato ocorreu depois que o jovem passou horas rondando a residência da vítima antes de invadi-la e efetuar os disparos. A polícia relaciona o crime às constantes rejeições da adolescente às abordagens do homem nas redes sociais.

O chefe de polícia de Islamabad, Syed Ali Nasir Rizvi, declarou em entrevista coletiva nesta terça-feira (3): “Foi um caso de rejeições repetidas. O rapaz tentava entrar em contato com ela frequentemente. Foi um assassinato horrível e a sangue-frio.”

Segundo informações, o crime ocorreu poucas horas após Sana publicar seu último vídeo nas redes sociais, no qual aparecia cortando um bolo de aniversário. A adolescente havia completado 17 anos na semana anterior.

A jovem era conhecida por compartilhar vídeos de dublagem, dicas sobre cuidados com a pele e de produtos de beleza no TikTok e Instagram.

De acordo com a CBS News, a Comissão de Direitos Humanos do Paquistão indica que ataques motivados por rejeição são comuns no Paquistão e afetam mulheres de todas as idades.

No caso de Sana, não foram divulgadas informações sobre como o suspeito conseguiu invadir a residência ou se havia medidas de segurança no local.

