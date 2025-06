Influenciadora fitness fica paraplégica após ser picada por carrapato

Foto: Reprodução | Maria Palen, de 31 anos, contraiu Doença de Lyme, transmitida por carrapato, e agora enfrenta batalha para voltar a andar.

A influenciadora digital norte-americana Maria Palen, de 31 anos, ficou paralisada da cintura para baixo após ser picada por um carrapato e contrair Doença de Lyme, uma infecção grave. O caso aconteceu em outubro de 2024, e desde então, Maria vem compartilhando nas redes sociais sua rotina de tratamento e reabilitação.

Moradora da Califórnia e formada em engenharia química, Maria se destacou nas redes por promover um estilo de vida saudável e uma rotina de treinos e alimentação vegetariana para mais de 23 mil seguidores. No entanto, a influenciadora passou a sentir sintomas aparentemente leves, como dores musculares e fadiga, que se agravaram rapidamente.

Durante uma viagem ao Texas, Maria sentiu fortes dores abdominais e perdeu a capacidade de urinar. Dois dias depois, foi internada e diagnosticada com mielite transversa, uma inflamação grave na medula espinhal, associada a infecções como a Doença de Lyme. Exames identificaram também a presença da Babesia, um parasita transmitido por carrapatos que ataca as células vermelhas do sangue.

“Começou com pequenas dores, pequenas dores que a maioria das pessoas ignoraria… então meu corpo desistiu completamente de mim”, relatou Maria em uma de suas postagens.

Os médicos apontam que há apenas 33% de chance de recuperação total, e o comprometimento neurológico é considerado severo. Sem conseguir trabalhar e com os custos médicos ultrapassando U$ 50 mil, Maria teve que se mudar para a casa da família, no Texas. Para ajudá-la, a amiga Kaylyn Star criou uma campanha de arrecadação online que já arrecadou cerca de U$ 12 mil até o momento.

Fonte: O Liberal/ Jornal Folha do Progresso e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 25/06/2025/08:22:23

