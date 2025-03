Influenciadora morta e homem ferido em motel de Ananindeua

(Foto: Reprodução) – A vítima fatal foi identificada como Paola Brattcho, uma mulher trans e influenciadora digital conhecida nas redes sociais. O homem envolvido, Yago Roger Barreira da Costa, foi encontrado com ferimentos graves.

Uma briga violenta entre um casal no Motel Afrodite, localizado na avenida Débora Calandrine, no bairro Águas Lindas, em Ananindeua, resultou em um homicídio e deixou uma pessoa ferida na madrugada deste sábado (1º). A vítima fatal foi identificada como Paola Brattcho, uma mulher trans e influenciadora digital conhecida nas redes sociais. O homem envolvido, Yago Roger Barreira da Costa, foi encontrado com ferimentos graves e encaminhado ao Hospital Metropolitano de Urgência e Emergência, onde permanece sob custódia.

De acordo com informações preliminares da Polícia Militar (PM), o corpo de Paola Brattcho foi encontrado no banheiro do quarto 06 do motel, com sinais de ferimentos causados por uma arma branca, possivelmente um canivete. Yago, que também apresentava cortes profundos na perna e em outras partes do corpo, ligou para a polícia alegando que estava sendo atacado pela vítima.

No entanto, ao chegarem ao local, os policiais encontraram Paola já sem vida e Yago ferido.

A Polícia Civil (PC) foi acionada para investigar o caso, que está sendo tratado como um possível feminicídio. A Divisão de Homicídios (DH) realizou o levantamento do local e recolheu três aparelhos celulares iPhone, um relógio quebrado, um cordão danificado, vários jogos de chave e a habilitação de Yago.

O caso foi encaminhado à Delegacia de Feminicídios (DEFEM) para apuração das circunstâncias e motivações do crime.

Cenas de violência e investigações em andamento

Câmeras de segurança do motel registraram a chegada de Paola Brattcho ao quarto 06, onde Yago já a aguardava. Testemunhas relataram que os dois teriam iniciado uma discussão que rapidamente escalou para uma briga física. Durante o confronto, Paola foi atingida por golpes de arma branca e não resistiu aos ferimentos. Yago, que também saiu gravemente ferido, foi socorrido pelos Bombeiros e encaminhado ao hospital.

Em nota, a Polícia Civil informou que Yago está sob custódia no hospital e que as investigações estão em andamento para esclarecer os detalhes do ocorrido. “O autor do crime também ficou ferido e foi encaminhado para o hospital, onde está sob custódia”, diz o comunicado.

Versões e repercussão nas redes sociais

Um amigo de Paola Brattcho declarou nas redes sociais que a influenciadora estaria no motel para realizar um programa sexual com Yago e que a discussão teria começado devido ao pagamento do serviço. No entanto, essa versão ainda não foi confirmada pelas autoridades. Yago, que é professor de artes marciais, ainda não se manifestou publicamente sobre o caso.

A morte de Paola Brattcho chocou seus seguidores e familiares. Conhecida por seus vídeos de bom humor nas redes sociais, ela tinha uma base significativa de seguidores. A irmã da vítima declarou que não medirá esforços para buscar justiça. “Vamos até o fim para que haja justiça por minha irmã”, afirmou. Familiares e amigos estão desolados com a perda.

Polícia busca esclarecer motivações

O tenente Luan, da Polícia Militar, relatou que a cena do crime indicava um embate violento. “A equipe chegou ao local e encontrou a vítima sem vida e o outro envolvido gravemente ferido. O caso foi repassado à Polícia Civil para investigação”, disse o oficial. As autoridades agora buscam esclarecer se houve outros fatores envolvidos no crime, como possíveis conflitos anteriores entre os dois.

O caso segue sob investigação, e a Polícia Civil deve ouvir testemunhas e analisar as evidências coletadas no local.

