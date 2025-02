Influenciadora rebate críticas por celulite e mostra bumbum

Tenho 63 cm de cintura e 105 cm de quadril | Foto: Reprodução

Kine Chan, de 24 anos, celebra o corpo real e desabafa sobre pressão estética nas redes sociais.

Alvo de comentários maldosos sobre a aparência do próprio corpo, a influenciadora digital Kine Chan, de 24 anos, respondeu às críticas de forma direta e empoderada. Em imagens publicadas nas redes sociais, ela exibiu seu corpo real usando um biquíni, reforçando sua autoestima e desafiando padrões estéticos irreais.

“Aqui não tem coisa dura”, declarou Kine no vídeo, demonstrando segurança e orgulho da própria imagem. Irritada com a quantidade de críticas recebidas, a influenciadora destacou que não vê necessidade de mudar sua rotina de treinos para atender expectativas alheias. “Me sinto ótima assim. E não treino para mudar essa estética. Se vocês gostam de ‘coisa dura’, infelizmente não vão encontrar aqui”, afirmou.

Kine também aproveitou para compartilhar informações sobre suas medidas corporais, ressaltando a normalidade da presença de celulite. “Tenho 63 cm de cintura e 105 cm de quadril. É óbvio que tem gordura na região e isso não é problema nenhum”, disse, em tom de conscientização.

A influenciadora enfatizou que não busca um corpo composto apenas por músculos, destacando a importância da diversidade corporal. “Não quero ser só músculo porque acho que não teria gingado e [meu bumbum] seria bem menor. Aqui há tecido adiposo, então tem celulite. Normal do corpo humano”, concluiu.

O posicionamento de Kine Chan gerou apoio de seguidores que elogiaram sua postura autêntica e o incentivo à autoaceitação. A influenciadora se torna, assim, mais uma voz a favor da representação realista dos corpos nas redes sociais, desafiando estereótipos e promovendo a confiança em si mesma.

