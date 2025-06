Influenciadora revela que ganha R$ 70 mil para trair marido

Ela tem um acordo formalizado com o marido, Yuri Ottoline, que permite os encontros com outros homens sob determinadas condições. | Reprodução/Instagram

Gisa Custolli vai lançar livro com relatos sobre relacionamentos, famosos e detalhes de contrato com o marido.

A influenciadora Gisa Custolli, criadora de conteúdo adulto, afirmou que já se relacionou com mais de 3 mil homens. A informação foi revelada por ela nas redes sociais e fará parte de um livro que está em fase de produção, onde detalha suas experiências com figuras públicas, como artistas, ex-participantes de reality shows e modelos.

Conhecida por divulgar sua rotina em plataformas de conteúdo adulto, Gisa afirma faturar mais de R$ 70 mil por mês. Ela tem um acordo formalizado com o marido, Yuri Ottoline, que permite os encontros com outros homens sob determinadas condições. Entre elas, está a exigência de que ele aprove os parceiros e participe de alguma forma dos encontros, seja assistindo ou gravando os vídeos.

“Eles não querem só ficar comigo, querem ter a experiência com um casal. Meu marido participa, assiste e até filma”, contou a influenciadora. Ela ainda mencionou que já se envolveu com pessoas públicas cuja identidade, segundo ela, surpreenderia o público.

Outro ponto do contrato entre o casal inclui a realização de procedimentos íntimos a cada dois anos. Segundo Gisa, essa cláusula foi incluída por sugestão de Yuri. “Já gravei quase 600 cenas. Estava mesmo na hora de renovar”, afirmou.

O livro que está sendo preparado por Gisa Custolli ainda não tem data de lançamento, mas deve abordar bastidores da sua rotina de gravações e detalhes dos acordos com parceiros e com o marido.

