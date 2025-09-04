Influenciadora “Ruivinha” é baleada e denuncia tentativa de feminicídio

(Foto: Reprodução) – Tentativa de feminicídio: influenciadora digital é baleada na mão em João Pessoa

A influenciadora digital conhecida como “Ruivinha” ou “Ruivão” foi baleada na noite desta terça-feira (2), no bairro de Mangabeira, em João Pessoa (PB). Segundo o relato da vítima, ela foi perseguida por um carro enquanto dirigia e acabou sendo atingida na mão por disparos de arma de fogo na Avenida Comerciante Alfredo Ferreira da Rocha.

Com mais de 250 mil seguidores no Instagram, a influenciadora desabafou nas redes sociais:

“Hoje eu poderia ter me tornado só mais uma história de feminicídio, mas não vou virar estatística. Tenho dois filhos que precisam de mim.”

De acordo com informações da Polícia Civil, o principal suspeito do ataque é o ex-marido da vítima, com quem ela tem uma filha de um ano. O homem ainda não foi localizado nem prestou depoimento.

“Ruivinha” registrou um boletim de ocorrência na Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (Deam), na Zona Sul de João Pessoa. Em depoimento, ela afirmou que percebeu estar sendo seguida e, ao notar a aproximação do carro, o condutor começou a atirar. Mesmo ferida, conseguiu escapar.

O caso está sendo investigado como tentativa de feminicídio.

Fonte: Diário do Pará e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 04/09/2025/14:24:18

