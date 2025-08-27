Influenciadora tem vídeos íntimos vazados após ter celular roubado

(Foto: Reprodução) – A influenciadora Jennifer Gomes denunciou nesta quarta-feira (27) que teve vídeos íntimos com o marido divulgados nas redes sociais, após ter o celular roubado durante uma corrida de aplicativo em Salvador (BA). O crime aconteceu no último sábado (23).

Segundo Jennifer, ela estava na garupa de uma motocicleta de aplicativo quando foi abordada por outro motociclista armado. O criminoso levou o celular e exigiu que a influenciadora fornecesse a senha do aparelho, conseguindo acesso aos conteúdos pessoais armazenados.

“Colocaram meu Instagram para todo mundo e espalharam minha vergonha. Me sinto envergonhada porque é algo pessoal, meu e do meu marido, que está me dando muito apoio”, disse a influenciadora.

A advogada de Jennifer, Brenda Almeida, informou que entrou com processo contra pessoas que estariam compartilhando as imagens sem autorização.

Versão do motociclista

O condutor do aplicativo, identificado como Leonardo Santos, afirmou que também foi rendido pelo assaltante e que não teria se negado a ajudar a vítima. Segundo ele, o suspeito o obrigou a desligar a moto e jogar a chave no chão, antes de exigir a senha do celular de Jennifer.

Leonardo declarou ainda que registrou um boletim de ocorrência contra a influenciadora, alegando que passou a receber ameaças da família dela, que o acusa de envolvimento no crime. “Quem me conhece sabe que trabalho há pelo menos quatro anos com aplicativo”, disse.

A Polícia Civil da Bahia foi procurada pela reportagem e informou que investiga o caso. Até o momento, não há detalhes sobre a identificação do criminoso nem sobre a responsabilização de quem compartilha os vídeos nas redes sociais.

Fonte: portalguarani e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 27/08/2025/16:24:55

