Influenciadora volta a ser presa por divulgação de jogos de azar em Tucuruí

Foto: Reprodução | Justiça determina prisão preventiva de influenciadora investigada por promover jogos de azar em redes sociais.

A influenciadora Evellyn Mendes Freire teve sua prisão preventiva decretada pela Justiça após ser novamente flagrada promovendo jogos de azar ilegais em Tucuruí, região sudeste do Pará. A decisão foi tomada com base em evidências apresentadas pelo Ministério Público do Estado do Pará (MPPA), que apontaram o descumprimento das medidas cautelares impostas à criadora de conteúdo.

Evellyn havia sido presa anteriormente em 18 de junho de 2024, durante a Operação Hemera, ação voltada ao combate de crimes relacionados à divulgação e lavagem de dinheiro através de jogos de azar, estelionato, apropriação indébita e associação criminosa. A reincidência levou o MPPA a solicitar sua prisão preventiva, que foi deferida pelo Poder Judiciário. Após a captura, a influenciadora foi encaminhada para a unidade policial, permanecendo à disposição da Justiça.

Com mais de 90 mil seguidores, Evellyn construiu sua imagem digital compartilhando viagens internacionais e momentos em cassinos e festas associados a bancas de jogos. A Polícia Civil investiga se parte desse estilo de vida teria sido custeada pelos ganhos obtidos com a divulgação dos jogos ilegais.

