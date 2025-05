Influenza A avança pelo Brasil e 20 estados estão em alerta

Foto: Ilustrativa/Shutterstock | Boletim da Fiocruz apontou maior crescimento dos casos na região Centro-Sul.

O vírus influenza A continua em expansão em todo o Brasil. De acordo com o boletim InfoGripe, da Fiocruz, divulgado nesta quinta-feira (22), o aumento dos casos foi observado especialmente na região Centro-Sul, além de diversos estados do Norte e Nordeste.

A análise da Fiocruz também aponta um crescimento nos casos de Síndrome Respiratória Aguda Grave (Srag) causados pelo Vírus Sincicial Respiratório (VSR) em várias unidades da federação. Esse vírus segue provocando um número expressivo de internações em crianças de dois a quatro anos e mortes em crianças com até dois anos de idade.

O avanço da gripe no país tem elevado o número de internações por Srag e continua sendo a principal causa de morte pela síndrome em idosos, além de estar entre as três principais causas de óbito por SRAG em crianças.

Das 27 unidades federativas, 20 apresentam incidência de Srag em nível de alerta, risco ou alto risco, com tendência de crescimento no longo prazo.

Por outro lado, alguns estados, como Goiás, São Paulo e o Distrito Federal, apresentaram um ritmo mais lento de crescimento dos casos de VSR durante a semana epidemiológica analisada (11 a 17 de maio). No entanto, os níveis de incidência ainda permanecem elevados.

Em São Paulo, o governo estadual ampliou a vacinação contra a gripe para toda a população a partir dos seis anos de idade. Neste ano, a vacina foi incorporada ao Calendário Nacional de Vacinação, conforme orientação do Ministério da Saúde. Com isso, a campanha teve início pelos grupos prioritários: idosos a partir de 60 anos, crianças de seis meses a menores de seis anos, gestantes, puérperas e pessoas com doenças crônicas.

Fonte: Folhapress

