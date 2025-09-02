Ingressos para Festa do Sairé 2025 em Santarém estão à venda

Foto: Reprodução | Um dos maiores símbolos da cultura e tradição do povo santareno, o evento será realizado de 18 a 22 de setembro, na vila balneária de Alter do Chão.

Começaram, nesta segunda-feira, 1, as vendas para a Festa do Sairé, um dos maiores símbolos da cultura e tradição do povo santareno. O evento será realizado de 18 a 22 de setembro, na vila balneária de Alter do Chão, em Santarém, no Baixo Amazonas, e este ano terá como tema “Cecuiara da Tradição”.

De acordo com a Prefeitura de Santarém, os preços variam entre R$ 30 e R$ 60, e os interessados podem adquirir as entradas tanto no site oficial aqui quanto em pontos de venda físicos.

Durante os dias do evento, também haverá bilheteria funcionando a partir das 9h no Lago dos Botos. A organização ressalta que cada pessoa poderá comprar até dois ingressos por vez, seja online ou presencialmente.

Já os camarotes estão disponíveis exclusivamente pelo telefone (93) 99189-0506.

Neste ano, o tema escolhido, “Cecuiara da Tradição”, remete a um termo de origem indígena que traz múltiplos significados, como nascimento, confraternização, repasse e despertar. No contexto do Sairé, representa o ritual de agradecimento e a transmissão de saberes e tradições entre gerações.

A programação contará com os projetos artísticos “Essência Borari”, do Boto Tucuxi, e “Catraia – Encantaria do Atravessar”, do Boto Rosa, além do Rito Tradicional “Sairé 2025 – Cecuiara da Tradição”. As apresentações contam com apoio de parceiros públicos e privados, por meio da Lei Rouanet, do Ministério da Cultura.

Fonte: Estado do Pará Online /Jornal Folha do Progresso e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 02/09/2025/08:23:38

