Ingrid Guimarães conta que foi coagida em voo nos EUA: “Ameaças”

Foto: Divulgação | Segundo seu relato, na sexta-feira (7/3), ao embarcar em um voo de Nova York para o Brasil, foi solicitada por um funcionário a ceder seu assento na classe Premium Economy para outro passageiro

Ingrid Guimarães, atriz de 52 anos, utilizou o perfil no X, no domingo (9/8), para denunciar uma “situação abusiva” vivida com a companhia aérea American Airlines. Segundo seu relato, na sexta-feira (7/3), ao embarcar em um voo de Nova York para o Brasil, foi solicitada por um funcionário a ceder seu assento na classe Premium Economy para outro passageiro.

“Comprei uma passagem na Premium Economy e, quando já estava sentada com o cinto colocado, um funcionário me comunicou que eu teria de sair do meu lugar e ir para a classe econômica, porque tinha quebrado uma cadeira na executiva, e a pessoa ia pegar meu lugar. Tipo, é uma regra, sai do seu lugar que você pagou. Entendeu, @AmericanAir @AmericanAirBR?”, escreveu a atriz.

Ingrid Guimarães se recusou a deixar o assento, alegando desconhecer tal regra da empresa. “Eles começaram a me coagir, dizendo que eu nunca mais viajaria de @AmericanAir. Eu disse: ‘Tudo bem’. Aí, foram aparecendo três pessoas, todas me ameaçando e dizendo que o voo não ia sair, que todo mundo ia ter de descer do voo por minha causa”, detalhou.

Diante da pressão e do constrangimento público, a atriz cedeu e foi para a classe econômica. “Eu fiquei constrangida, porque alguns [passageiros] brasileiros que não sabiam da situação começaram a gritar comigo. E é claro que, diante de um constrangimento público, eu fui para a classe econômica. Coação, abuso moral, desrespeito e ameaças”, lamentou.

Ingrid Guimarães também relatou que sua irmã e cunhado foram mandados “calarem a boca” e que um comissário brasileiro a informou que ela sairia do lugar “por bem ou por mal”.

“Agora, eu te pergunto: o que eu tenho a ver com a cadeira quebrada da executiva dos outros? Não deveriam oferecer para outras pessoas também talvez uma bonificação, ou alguém que quisesse ir por um desconto. Uma negociação, e não uma imposição?”, questionou a atriz.

