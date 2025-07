Inicia reforma e revitalização da Praça Mirante do Tapajós na orla de Santarém

(Foto: Reprodução) – A Prefeitura de Santarém, por meio da Secretaria Municipal de Agricultura e Pesca (Semap), iniciou a reforma e manutenção do Mirante do Tapajós, concretizando mais um importante investimento em espaços públicos da cidade.

A obra, quando concluída, vai resultar em um local mais agradável e funcional, tornando-a mais uma opção de lazer e entretenimento para os santarenos e turistas.

O projeto prevê a recuperação total do logradouro com substituição da cobertura do mirante, reforma geral dos boxes e dos banheiros, manutenção do guarda corpo, bancos e calçamento, implantação de lixeiras e gramas, modernização da iluminação em LED, pintura e outras inovações no espaço.

O prefeito de Santarém, José Maria Tapajós, esteve recentemente vistoriando as obras ao lado do titular da Semap, Bruno Costa. Na ocasião, avaliou os serviços como um benefício importante para a população.

“O Mirante do Tapajós, um dos locais públicos mais tradicionais de Santarém, vai ganhar uma nova vida com novas estruturas que vão transformá-lo em um novo cenário. Em breve estaremos entregando esse novo espaço todo remodelado para a nossa população, em especial aos vendedores e turistas”, disse.

O Mirante do Tapajós tem um fluxo de frequentadores bem expressivo. Com a revitalização, o local vai agregar mais valor, pois se trata de um espaço histórico com vista para um dos lugares turísticos mais lindos de Santarém: o encontro das águas dos rios Amazonas e Tapajós. A medida vai promover ainda, mais conforto, comodidade e segurança ao público que visita diariamente o local.

O secretário da Semap, Bruno Costa, destaca a importância da obra para a comunidade.

“Com o passar dos anos, a estrutura do local sofreu danos em sua maioria por parte de vândalos e começou a apresentar problemas. Diante disso, a reforma e revitalização se tornaram necessárias. Sem dúvida é um dos logradouros públicos mais tradicionais e frequentados pela população santarena. Vamos realizar uma grande intervenção no espaço assim como em outros, a pedido do nosso prefeito Zé Maria Tapajós”, destacou.

A revitalização do Mirante do Tapajós faz parte de um pacote de obras que prevê a recuperação de 23 praças no município, sendo: Complexo Arquitetônico N. Sra. da Conceição (Matriz); Praça 7 de Setembro; Praça 31 de Março (3 poderes); Praça Barão de Santarém; Praça do Çairodromo; Praça Cristo Libertador; Praça da Cohab; Praça da Juventude (skate); Praça da Liberdade; Praça da Nova República; Praça da Vera Paz; Praça de N. Sra. de Lourdes; Praça do Centenário; Praça do D.E.R; Praça do Mararu; Praça do Pescador; Praça do Seringal; Praça do Urumari; Praça Maria Antonieta (Júlia Passarinho); Praça Menino Jesus; Praça Mimi Paixão e Praça do Santarenzinho.

Santarém dispõe, no total, de 46 praças públicas. A Secretaria definiu um cronograma de atuação de serviços de acordo com a necessidade e prioridade de cada local.

