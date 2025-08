Inimigo público nº 1 em Itaituba, “Meninão” é morto após reagir à prisão

Foto:Reprodução | Kaique Emanuel Pereira da Silva, conhecido como “Meninão”, foi morto após confronto com forças de segurança na cidade de Itaituba, sudoeste do Pará.

Considerado o principal suspeito de uma série de crimes violentos, incluindo um latrocínio recente, ele já era tratado como o “inimigo público número 1” pelas autoridades locais.

Nos últimos dias, Meninão vinha desafiando abertamente as forças policiais, cometendo assaltos em série com extrema violência. O estopim foi um crime registrado na última terça-feira (28), quando ele foi apontado como autor de um latrocínio (roubo seguido de tentativa de homicídio) ocorrido na mercearia Santa Júlia. A vítima, Jorcelio Lobato Braga, foi baleada no rosto e permanece internada em estado grave no Hospital Regional.

Além disso, o suspeito é investigado pelo homicídio de um homem identificado apenas como “Pedrinho”.

Diante da gravidade dos crimes, uma operação conjunta foi deflagrada pela Polícia Militar, através do Grupamento Águia sob o comando do tenente Uchôa, e pela Polícia Civil, coordenada pelo delegado Helder. Com base em denúncias anônimas, os policiais localizaram o esconderijo do foragido em uma casa na 3ª Rua da Invasão, no km 5.

As equipes cercaram o imóvel, mas foram recebidas a tiros. Houve confronto, e Meninão foi atingido. Apesar do socorro imediato, ele não resistiu aos ferimentos e morreu no local.

Apreensões e Apoio Policial

Durante a ação, foram apreendidos:

897g de maconha

60g de crack

1,9kg de cocaína

Um revólver calibre 32 com munição deflagrada

Um aparelho celular

Todo o material foi encaminhado para a delegacia de Itaituba. A operação contou com apoio do 15º Batalhão da PM, subordinado ao Comando de Policiamento Regional X (CPR X), e da Polícia Civil do Pará.

