INMET emite alerta amarelo de baixa umidade com risco de incêndios em Altamira e Novo Progresso

(Foto:Reprodução) – O Instituto Nacional de Meteorologia (INMET) emitiu um alerta amarelo de perigo potencial para Altamira e outras cidades da Região de Sudoeste Paraense. O aviso, válido entre 20 de junho de 2025, às 03h e 21 de junho de 2025, às 03h, destaca o baixo risco de incêndios florestais e danos à saúde.

Segundo o instituto, a umidade relativa do ar pode ficar abaixo de 30% em Altamira – índice inferior aos 60% considerados ideais pela Organização Mundial da Saúde (OMS).

O INMET divide os alertas de baixa umidade em três níveis de severidade:

*Perigo potencial (amarelo)

*Perigo (laranja)

*Grande perigo (vermelho)

As cidades que devem ser atingidas pelo alerta amarelo de baixa umidade, segundo o órgão são:

*Altamira – PA

*Novo Progresso – PA

Veja as recomendações da Defesa Civil para o período de baixa umidade:

*Beba bastante água mesmo se estiver sem sede.

*Evite atividades físicas ao ar livre e exposição ao sol das 10h às 17h.

*Evite banhos com água quente para não potencializar o ressecamento da pele. Se necessário, use um hidratante.

*Use umidificadores de ar em casa e no trabalho. Você também pode utilizar bacias de água ou estender toalhas e panos úmidos próximos à cama.

*Evite aglomerações e a permanência prolongada em ambientes fechados ou com ar condicionado, pois o ressecamento das mucosas aumenta o risco de infecções oportunistas das vias aéreas.

Veja as recomendações da Defesa Civil para respirar melhor:

*Mantenha a casa sempre limpa e arejada. O tempo seco aumenta a concentração de poeira, ácaros e fungos.

*Na hora da limpeza, prefira pano úmido a vassoura para não levantar pó.

*Evite ambientes onde há fumaça de cigarro.

*Não queime lixo nem provoque queimadas.

Em caso de problemas respiratórios:

Procure um posto médico. Em caso de incêndio em mata ou floresta, avise imediatamente ao Corpo de Bombeiros (193), Defesa Civil (199) ou Polícia Militar (190). Problemas relacionados a cortes no fornecimento de energia e quedas de postes devem ser relatados à CEMIG pelo telefone 116.

