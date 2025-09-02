clima, umidade
Inmet emite alerta laranja de perigo para baixa umidade no Pará e em outros estados; veja

Chellsen Carneiro
Segundo o Inmet, a umidade pode variar entre 20% e 12%, aumentando o risco de problemas respiratórios.

Pará está entre os estados que receberam alerta laranja e amarelo do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) devido à baixa umidade relativa do ar. O aviso, que representa risco à saúde, vale até a noite desta segunda-feira (1º) e pode ser prorrogado.

Segundo o Inmet, a umidade pode variar entre 20% e 12%, aumentando o risco de problemas respiratórios, incêndios florestais e dificuldades de hidratação. Além do Pará, outros estados também foram incluídos no alerta.

Estados em alerta laranja

  • Mato Grosso
  • Pará
  • Tocantins
  • Maranhão
  • Piauí
  • Bahia
  • Minas Gerais
  • Goiás

Estados em alerta amarelo

  • Mato Grosso
  • Pará
  • Tocantins
  • Goiás
  • Mato Grosso do Sul
  • Maranhão
  • Piauí
  • Ceará
  • Paraíba
  • Pernambuco
  • Bahia
  • Minas Gerais
  • São Paulo

Recomendações do Inmet

  • Beba bastante líquido ao longo do dia
  • Evite atividades físicas intensas
  • Não se exponha ao sol nos horários mais quentes
  • Hidrate a pele e mantenha o ambiente umidificado

Mais informações podem ser obtidas junto à Defesa Civil (199) e ao Corpo de Bombeiros (193).

Fonte: O Liberal/Jornal Folha do Progresso e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 02/09/2025/07:28:59

