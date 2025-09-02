Inmet emite alerta laranja de perigo para baixa umidade no Pará e em outros estados; veja

Segundo o Inmet, a umidade pode variar entre 20% e 12%, aumentando o risco de problemas respiratórios.

O Pará está entre os estados que receberam alerta laranja e amarelo do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) devido à baixa umidade relativa do ar. O aviso, que representa risco à saúde, vale até a noite desta segunda-feira (1º) e pode ser prorrogado.

Segundo o Inmet, a umidade pode variar entre 20% e 12%, aumentando o risco de problemas respiratórios, incêndios florestais e dificuldades de hidratação. Além do Pará, outros estados também foram incluídos no alerta.

Estados em alerta laranja

Mato Grosso

Pará

Tocantins

Maranhão

Piauí

Bahia

Minas Gerais

Goiás

Estados em alerta amarelo

Mato Grosso

Pará

Tocantins

Goiás

Mato Grosso do Sul

Maranhão

Piauí

Ceará

Paraíba

Pernambuco

Bahia

Minas Gerais

São Paulo

Recomendações do Inmet

Beba bastante líquido ao longo do dia

Evite atividades físicas intensas

Não se exponha ao sol nos horários mais quentes

Hidrate a pele e mantenha o ambiente umidificado

Mais informações podem ser obtidas junto à Defesa Civil (199) e ao Corpo de Bombeiros (193).

Fonte: O Liberal/Jornal Folha do Progresso

