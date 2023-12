Inmet prevê chuvas no Pará até o fim de dezembro; confira

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) concluiu, nesta segunda-feira (11), a previsão do tempo para as próximas duas semanas. Na primeira, entre os dias 11 e 18 de dezembro, a previsão indica grandes acumulados de chuva devido à formação de um canal de umidade desde a Região Norte até áreas da Região Sudeste, podendo ultrapassar 50 milímetros (mm).

Já em grande parte da Região Nordeste, a previsão é de tempo quente e seco.

Previsão para a 1ª semana (11/12/2023 a 18/12/2023):

Na Região Norte, são previstas pancadas de chuva, com valores maiores que 50 mm, no Amazonas, Acre, Rondônia, Pará, nordeste do Amapá e Tocantins, podendo vir acompanhadas de raios, rajadas de vento e trovoadas devido à combinação de um Vórtice Ciclônico de Altos Níveis (VCAN) com o calor e a alta umidade. Nas demais áreas, não se descartam pancadas de chuva isoladas.

Em grande parte da Região Nordeste, a previsão é de tempo seco e sem chuva, além de baixos valores de umidade relativa. Contudo, não se descartam chuvas isoladas no oeste do Maranhão, Piauí e Bahia, além do sul do Piauí.

Nas regiões Centro-Oeste e Sudeste, são previstas chuvas intensas e mais localizadas em áreas de Minas Gerais, Rio de Janeiro, Espírito Santo, Mato Grosso e norte de Goiás, podendo superar 50 mm e serem acompanhadas de raios, rajadas de vento e trovoadas. Nas demais áreas, há possibilidade de chuva com menores acumulados. Para mais detalhes, verifique os avisos meteorológicos disponíveis no portal do Inmet: https://alertas2.inmet.gov.br/

Na Região Sul, uma massa de ar quente e úmida vai favorecer a volta das instabilidades em forma de pancadas de chuva entre quinta e sexta-feira. Os maiores acumulados podem ultrapassar 40 mm em áreas do sul da região.

Na segunda semana, entre os dias 19 e 27 de dezembro, a previsão indica volumes expressivos de chuva, maiores que 80 milímetros (mm), na porção central do País devido à possível formação de um canal de umidade desde o Amazonas até áreas da Região Sudeste.

Já na faixa norte da Região Nordeste, a previsão é de tempo seco e sem chuva, além de baixos valores de umidade relativa.

Previsão para a 2ª semana (19/12/2023 a 27/12/2023):

Na Região Norte, são previstos acumulados maiores que 70 mm no Amazonas, Acre, Rondônia, Tocantins, sul do Pará e leste do Amapá. Nas demais áreas, a previsão indica volumes inferiores a 20 mm.

Em parte da Região Nordeste, a previsão é de tempo seco e sem chuva, principalmente na costa norte e leste. Contudo, são previstas pancadas de chuva na Bahia, Sergipe e no sul do Maranhão e do Piauí.

Nas regiões Centro-Oeste e Sudeste, há previsão de pancadas de chuva localmente fortes, podendo ultrapassar 80 mm.

Na Região Sul, a previsão é de acumulados de chuva maiores que 20 mm no Paraná. Em Santa Catarina e no Rio Grande do Sul, haverá pouca chuva. (Com informações do Inmet)

Fonte: Jornal Oeste / Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 12/12/2023/08:13:26

