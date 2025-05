Inovação e Bioeconomia: projetos selecionados em edital da UFPA podem receber até R$ 140 mil

Antônio Abelém, coordenador de Inovação do DIBB — Foto: Ascom/UPFA

Distrito de Inovação e Bioeconomia de Belém (DIBB) prepara o lançamento de seu primeiro edital público, voltados a toda Região Metropolitana.

O Distrito de Inovação e Bioeconomia de Belém (DIBB), projeto da Universidade Federal do Pará (UFPA), prepara o lançamento de seu primeiro edital público no início de junho. A iniciativa visa fomentar a inovação e o empreendedorismo de base tecnológica, com foco especial na bioeconomia amazônica e na economia criativa sustentável.

O edital abrangerá duas categorias:

Incubação: voltada a pessoas físicas com ideias ou projetos em estágio inicial, que desejam constituir empresas.

Aceleração: destinada a empresas já constituídas, com soluções inovadoras em fase de desenvolvimento ou validação.

Podem participar proponentes dos municípios da Região Metropolitana de Belém — incluindo Belém, Ananindeua, Marituba, Benevides, Santa Bárbara do Pará, Santa Izabel do Pará, Castanhal e Barcarena — ou de outras regiões que queiram instalar negócios em Belém.

Os projetos selecionados poderão receber até R$ 30 mil (incubação) ou até R$ 140 mil (aceleração) em recursos de fomento, além de acesso a capacitações, mentorias e suporte técnico do ecossistema de inovação vinculado ao DIBB.

Segundo Antônio Abelém, da coordenação de inovação do DIBB, o programa busca transformar Belém em um polo de soluções sustentáveis com base na sociobiodiversidade amazônica. “O DIBB promove a articulação entre ciência, saberes tradicionais, empreendedorismo e políticas públicas, criando um ambiente propício à geração de negócios inovadores e sustentáveis”, afirma Abelém.

O lançamento do edital ocorre em um momento estratégico, com Belém se preparando para sediar a Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP30) em novembro de 2025. A iniciativa do DIBB alinha-se aos compromissos da cidade com o desenvolvimento sustentável e a valorização da bioeconomia como vetor de transformação na região.

O edital será publicado no início de junho nos canais oficiais do DIBB e da UFPA.

O que é o DIBB?

O DIBB é um projeto de extensão da UFPA, financiado por Itaipu Parquetec, executado através da Fundação Amparo e Desenvolvimento da Pesquisa (Fadesp). O projeto visa requalificar o Centro Histórico da cidade, transformando-o em um ambiente voltado à inovação e à valorização dos saberes locais, fomentando atividades da bioeconomia e da economia criativa que já ocorrem na região.

“O primeiro objetivo é criar um espaço e mobilizar recursos para unir a ciência aplicada, produzida nas nossas instituições de pesquisa e universidades, aos problemas das cadeias e arranjos produtivos da nossa biodiversidade. Então nós estamos querendo juntar essas duas dimensões e atrair renda para o nosso município. Em segundo lugar, queremos atrair investimentos para requalificar o centro histórico de Belém e recuperá-lo com empresas, com empreendimentos, com essa pegada da nossa sociodiversidade”.

O DIBB faz parte do convênio Gestão de Resíduos Sólidos, Educação Ambiental e Inovação em Bioeconomia para Belém Rumo à COP 30, fruto da cooperação entre UFPA, via FADESP, Prefeitura de Belém, ITAIPU Binacional e Fundação Parque Tecnológico Itaipu (FPTI-BR).

