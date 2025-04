Inquilino mata dona de kitnet e deixa filha dela em estado grave em Marabá

(Foto: Reprodução) – Após o ataque, criminoso foi morto pela Polícia Militar em um possível confronto com as forças policiais

DA REDAÇÃO — Na manhã desta segunda-feira (31), um homem matou a proprietária do kitnet onde morava e deixou a filha dela gravemente ferida no bairro Cidade Jardim, em Marabá, sudeste do Pará. Após o ataque, ele foi morto pela Polícia Militar em um possível confronto com as forças policiais. O caso ocorreu na Avenida C, próximo a uma igreja evangélica, e mobilizou equipes de segurança e resgate.

Segundo as primeiras informações, divulgadas por páginas de notícias, a vítima, conhecida como “Baiana”, foi atacada dentro de sua residência pelo inquilino, cuja identidade ainda não foi divulgada. O homem utilizou um martelo e uma faca para agredi-la. A mulher morreu no local do crime.

Durante o ataque, a filha da vítima também foi ferida. De acordo com informações preliminares, seu estado de saúde é considerado grave. Ela foi socorrida por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e encaminhada ao hospital, onde permanece internada.

Após cometer os crimes, o agressor tentou atacar os policiais militares que chegaram ao local. Armado com os mesmos objetos usados no crime, ele investiu contra a equipe, que reagiu e efetuou disparos. O homem foi atingido e morreu no local.

A Polícia Civil iniciou as investigações para esclarecer as circunstâncias do caso e apurar a motivação do crime. O Instituto Médico Legal (IML) foi acionado para realizar a perícia e remover os corpos.

Fonte: Vinícius Soares – Portal Debate e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 31/03/2025/16:02:41

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, ou pelo canal uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique nos links abaixo siga nossas redes sociais:

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...