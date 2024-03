Inscrição do Processo Seletivo Regular da Ufopa termina segunda-feira, 4 de março

Termina na segunda-feira, 4 de março de 2024, o prazo de inscrição no Processo Seletivo Regular Unificado (PSR) da Universidade Federal do Oeste do Pará (Ufopa), que oferta 1.448 vagas para 42 cursos de graduação, nas modalidades de bacharelado (interdisciplinar e profissional) e de licenciatura, sendo 1.168 para Santarém, 36 para Alenquer, 36 para Itaituba, 72 para Juruti, 36 para Monte Alegre, 36 para Óbidos e 64 para Oriximiná. Do total de vagas, a Ufopa reservará 726 para o sistema de ingresso por cotas sociais.

Somente poderão realizar inscrição no PSR/Ufopa 2024 candidatos que concluíram o ensino médio ou equivalente e realizaram o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), em pelo menos uma das edições realizadas no período de 2020 a 2023. Gratuitas, as inscrições continuam sendo realizadas exclusivamente pela Internet na página https://psr2024.ufopa.edu.br/ .

No processo de inscrição, o candidato deverá preencher corretamente todos os dados solicitados, inclusive sobre seu perfil socioeconômico, e executar a sequência de procedimentos ali descrita, indicando a opção de curso e o turno de aula. Para a comprovação da participação do candidato nas edições do Enem, a Ufopa fará a consulta ao Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), utilizando exclusivamente o número do CPF informado pelo candidato no ato da solicitação de inscrição no PSR 2024.

O PSR/Ufopa 2024 ocorrerá nas seguintes fases:

a) inscrição on-line;

b) classificação dos candidatos, de acordo com quadro de vagas e turnos por curso;

c) convocação dos candidatos classificados;

d) habilitação dos candidatos e procedimento de heteroidentificação.

Confira:

Mais informações:

Comunicação/Ufopa

23/02/2024, atualizado em 01/03/2024.

Fonte: Ufopa e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 03/03/2024/10:40:12

Notícias gratuitas no celular

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique no link abaixo e entre na comunidade:

* Clique aqui e acesse a comunidade do JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...