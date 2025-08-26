Inscrições abertas para o 2º Passeio Ciclístico do 34º BPM em Marabá

(Foto: Reprodução) – Evento celebra os sete anos da unidade e terá arrecadação de brinquedos para crianças da Cidade Nova

O 34º Batalhão de Polícia Militar (BPM) realizará no próximo dia 14 de setembro de 2025, a partir das 6h30, o 2º Passeio Ciclístico, em Marabá. A concentração e saída serão em frente à sede do batalhão, localizada no Aeroporto da cidade.

A atividade integra a programação em comemoração ao 7º aniversário do 34º BPM e pretende reunir ciclistas de todas as idades em um percurso marcado por integração, lazer e espírito comunitário. O trajeto inclui passagem pela Avenida Antônio Vilhena, seguindo pelas avenidas Paraíso e Sororó, com retorno pela Rodovia Transamazônica até a sede do batalhão.

Além do aspecto esportivo, o passeio terá também uma vertente solidária e contará com café da manhã. Os organizadores convidam os participantes a doarem brinquedos, que serão entregues posteriormente por policiais militares a crianças do bairro Cidade Nova, em Marabá. As inscrições permanecem abertas e podem ser realizadas através do link.

Fonte: Debate Carajas e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 26/08/2025/14:27:37

