Inscrições Abertas para o Prêmio IEL de Talentos 2025 no Pará

Estagiários paraenses premiados na etapa nacional do Prêmio IEL de Talentos, em 2024 – (Foto>Divulgação)

O Instituto Euvaldo Lodi (IEL Pará) está com inscrições abertas, até o dia 31 de maio, para o Prêmio IEL de Talentos 2025. A iniciativa reconhece e valoriza as melhores práticas de estágio e projetos inovadores desenvolvidos por estagiários, empresas e instituições de ensino em todo o Brasil.

O prêmio é dividido em três modalidades:

Estagiários, bolsistas, empresas e instituições de ensino do Pará são convidados a participar e mostrar seu comprometimento com a inovação e a excelência na formação profissional. Os vencedores da etapa regional terão a oportunidade de representar o Pará na premiação nacional, ganhando visibilidade e reconhecimento em todo o país.

Para se inscrever e obter mais informações sobre o Prêmio IEL de Talentos 2025, acesse:

Fonte:Jornal Folha do Progresso e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 20/05/2025/07:07:54

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, ou pelo canal uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique nos links abaixo siga nossas redes sociais:

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com