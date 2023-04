INSCRIÇÕES ABERTAS para o Serviço Militar na FAB, remuneração inicial atrativa e idade máxima de 40 anos

Formatura militar AFA forma 149 novos Aviadores, Intendentes e Infantes – Sgt Muller Marin / FAB

Estão abertas até o dia 19 de abril as inscrições para a prestação do serviço militar voluntário como oficial temporário na Aeronáutica em 5 grandes áreas diferentes.

Se você tem ensino superior completo, é brasileiro nato e tem menos de 41 anos completos, essa pode ser sua chance de servir na Força Aérea Brasileira como Oficial Temporário.

É importante frisar que não se trata de concurso público militar, a seleção realizada é a porta de entrada para o serviço militar e os selecionados podem permanecer por no máximo 8 anos como militares. O serviço é remunerado, mas o militar não tem vínculos permanentes com a instituição.

Os selecionados que forem incorporados serão declarados Aspirante a Oficial e receberão uma remuneração bruta que pode ultrapassar os R$ 8.000,00 com os adicionais sobre o soldo.

Como se Inscrever – Edital e Link de inscrição

Como falado, a FAB esta buscando profissionais para preencherem vagas em 5 grupamentos diferentes, sendo eles:

Grupamento Técnico (QOCon Tec)

Magistério (QOCon Tec MAG)

Grupamento de Segurança e Defesa (QOCon Tec SED)

Grupamento de Médicos (QOCon MED)

Grupamento de Farmacêuticos, Dentistas e Veterinários (QOConFDV).

Cada um deles possui requisitos específicos únicos e vagas em diferentes localidades espalhadas pelo Brasil. Acesse no link abaixo o site oficial de convocação da FAB para visualizar os avisos de convocação e ler o edital completo com todas as informações necessárias.

Para se inscrever e acessar os avisos de convocação, basta você acessar o site de convocação da FAB clicando aqui e selecionar o processo seletivo na área pretendida. Ao abrir você vai ver um botão escrito “realizar inscrição” e no final da página os links com as localidades com vagas, após escolher a localidade vai abrir a página contendo o link do edital de convocação juntamente com outras informações importantes que vão sendo divulgadas pela FAB.

Por:Jornal Folha do Progresso/Com informações do novaiguacu24h em 06/04/2023/09:48:54

