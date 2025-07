Inscrições abertas para peregrinação da imagem de Nossa Senhora da Conceição rumo ao Círio 2025

Visita da imagem peregrina de Nossa Senhora da Conceição, na Capitania Fluvial de Santarém, dia 14 de novmebro de 2018 — Foto: CFS/Divulgação

Instituições públicas e privadas podem receber visita comunitária entre 3 de agosto e 19 de novembro; agendamento já está disponível.

A Diretoria da Festa de Nossa Senhora da Conceição abriu, nesta quarta-feira (23), as inscrições para a peregrinação da imagem de Nossa Senhora da Conceição em instituições públicas e privadas como parte da preparação para o Círio de 2025. A iniciativa visa levar momentos de oração e renovação da fé a empresas, órgãos governamentais e entidades sociais de Santarém e região.

O período oficial de visitas vai de 3 de agosto, com a Missa de Envio na Catedral Metropolitana, até 19 de novembro. Os interessados já podem agendar a data de sua preferência, inclusive para meses posteriores, entrando em contato com a Secretaria da Paróquia da Imaculada Conceição. As inscrições são gratuitas e podem ser feitas presencialmente — de segunda a sábado, em horário comercial — ou pelo telefone (93) 99167-7409.

A peregrinação da imagem é uma tradição que aproxima a comunidade religiosa das instituições locais, criando espaços de espiritualidade e devoção antes do grande Círio. A expectativa é de que centenas de entidades participem desta edição, fortalecendo o vínculo entre a Igreja e a sociedade santarena.

