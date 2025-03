Inscrições para a academia de música Professor Wilde Fonseca encerram nesta terça-feira (11), em Santarém

(Foto: Reprodução) – A Prefeitura de Santarém, por meio da Secretaria Municipal de Cultura (Semc), anunciou a abertura das inscrições para a Academia de Música Professor Wilde Fonseca.

Esta é uma oportunidade imperdível para quem deseja desenvolver habilidades musicais com acompanhamento especializado. Aproveite essa chance de aprender com os melhores e mergulhar no universo da música.

MATRÍCULAS

Data: 10 e 11 de março de 2025

Horário: 08h às 13h

CURSOS OFERTADOS (Duração de 1 ano)

Musicalização

Flauta Doce

Saxofone

Clarinete

Flauta Transversal

Trombone

Trompete

Violino

Bateria e Percussão

AULAS EM HORÁRIO COMERCIAL

Turno da manhã: 08h às 12h

Turno da tarde: 14h às 18h

INÍCIO DAS AULAS: 13 de março de 2025

DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA MATRÍCULA

-RG (cópia)

-CPF (cópia)

-Comprovante de residência (cópia)

MATERIAL DIDÁTICO EXIGIDO (para todos os cursos)

-1 resma de papel A4 (entrega no ato da matrícula)

-Estante própria para partituras

-Instrumento próprio (exceto para bateria e percussão)

IMPORTANTE: Para a matrícula em qualquer instrumento, é necessário ter conhecimento de musicalização.

MAIS INFORMAÇÕES: Somente nos dias 10 e 11 de março de 2025 pelo link: https://wa.me/+5593991496619

Fonte: O Impacto com informações da Semc e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 11/03/2025/15:57:43

