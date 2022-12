Inscrições para cursos técnicos e de graduação do IFPA Santarém entram na reta final

IFPA oferta 320 vagas em cursos técnicos e de graduação para 2023 — Foto: Ascom IFPA/Divulgação

As inscrições são gratuitas e devem ser feitas exclusivamente pela internet até o dia 03 de janeiro de 2023.

Encerram no dia 3 de janeiro as inscrições para Cursos Técnicos e de Graduação do Campus Santarém do Instituto Federal do Pará (IFPA), referentes aos editais do Processo Seletivo Unificado (PSU) 2023. As inscrições iniciaram no dia 12 de dezembro.

Estão sendo ofertadas 320 vagas para o Campus Santarém, divididas entre os cursos Técnicos Integrados ao Nível Médio, Técnico Subsequente ao Nível Médio e Cursos de Graduação (Nível Superior).

Para os Cursos Técnicos, a seleção será realizada por desempenho escolar. Já para a Graduação, será com base na nota do Enem, podendo ser a edição de 2020, 2021 ou 2022.

As inscrições são gratuitas e devem ser feitas exclusivamente pela internet, no site do processo seletivo do IFPA, até às 23h59 do dia 3 de janeiro de 2023.

Confira abaixo os cursos ofertados no Campus Santarém

Cursos técnicos

Curso Técnico Integrado ao Ensino Médio – Agropecuária – 3 anos – Vespertino – 40 vagas;

Curso Técnico Integrado ao Ensino Médio – Edificações – 3 anos – Vespertino- 40 vagas;

Curso Técnico Integrado ao Ensino Médio – Informática – 3 anos – Matutino – 40 vagas;

Curso Técnico Integrado ao Ensino Médio – Saneamento – 3 anos – Matutino- 40 vagas;

Para ter acesso ao edital, anexos e inscrição basta acessar o link AQUI

Subsequentes

Curso Técnico Subsequente ao Ensino Médio – Aquicultura – 1,5 anos – Noturno – 40 vagas;

Curso Técnico Subsequente ao Ensino Médio – Guia de Turismo – 1,5 anos – Noturno – 40 vagas.

Para ter acesso ao edital, anexos e inscrição, basta acessar o link AQUI

Graduação

Curso de Graduação – Engenharia Civil – Bacharelado – 5 anos – Noturno – 40 vagas;

Curso de Graduação – Agronomia – Bacharelado – 5 anos – Matutino – 40 vagas.

Para ter acesso ao edital, anexos e inscrição, basta acessar o link AQUI

(Com informações do g1 Santarém e Região — PA).

Jornal Folha do Progresso em 27/12/2022/11:21:52

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...