Inscrições para novos membros da Guarda da Imaculada encerram dia 30 em Santarém (PA)
Guardas de Nossa Senhora da Conceição — Foto: Arquivo Pessoal
Os membros da Guarda também colaboram na segurança e no andamento do Círio da Conceição e de outros eventos que compõem a programação oficial da festividade.
A Diretoria da Festa de Nossa Senhora da Conceição alerta que o prazo para inscrição de novos integrantes da Guarda da Imaculada Conceição termina na próxima terça-feira (30). O edital 2025, lançado no último dia 20, seleciona voluntários que desejam atuar na organização, harmonização e apoio às atividades da Arquidiocese e da Catedral Metropolitana de Santarém.
Os membros da Guarda também colaboram na segurança e no andamento do Círio da Conceição e de outros eventos que compõem a programação oficial da festividade.
Para se inscrever, é necessário preencher a ficha disponível na Secretaria da Paróquia de Nossa Senhora da Conceição, nas redes sociais oficiais do Círio da Conceição e da PASCOM da Catedral Metropolitana. O documento deve ser entregue até o dia 30 de setembro, diretamente na Secretaria da Catedral, de segunda a sexta-feira, das 8h às 12h e das 13h30 às 17h30, e aos sábados, das 8h às 12h.
Fonte: G1 Santarém e Região — PA e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 27/09/2025/09:55:07
O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, ou pelo canal uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique nos links abaixo siga nossas redes sociais:
Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.
Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.
“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”
Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com