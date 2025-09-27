Inscrições para novos membros da Guarda da Imaculada encerram dia 30 em Santarém (PA)

Guardas de Nossa Senhora da Conceição — Foto: Arquivo Pessoal

Os membros da Guarda também colaboram na segurança e no andamento do Círio da Conceição e de outros eventos que compõem a programação oficial da festividade.

A Diretoria da Festa de Nossa Senhora da Conceição alerta que o prazo para inscrição de novos integrantes da Guarda da Imaculada Conceição termina na próxima terça-feira (30). O edital 2025, lançado no último dia 20, seleciona voluntários que desejam atuar na organização, harmonização e apoio às atividades da Arquidiocese e da Catedral Metropolitana de Santarém.

Para se inscrever, é necessário preencher a ficha disponível na Secretaria da Paróquia de Nossa Senhora da Conceição, nas redes sociais oficiais do Círio da Conceição e da PASCOM da Catedral Metropolitana. O documento deve ser entregue até o dia 30 de setembro, diretamente na Secretaria da Catedral, de segunda a sexta-feira, das 8h às 12h e das 13h30 às 17h30, e aos sábados, das 8h às 12h.

Fonte: G1 Santarém e Região — PA e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 27/09/2025/09:55:07

