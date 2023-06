Inscrições para o Enem 2023 começam nesta segunda-feira (5); saiba o valor da taxa

Os estudantes têm até dia 16 de junho para fazer a inscrição. As provas do exame serão realizadas nos dias 5 e 12 de novembro.

As inscrições para o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2023 começam nesta segunda-feira (5) em todo o país. Os estudantes têm até dia 16 de junho para se inscrever no exame, realizando uma “matrícula” no site do Inep diretamente na Página do Participante.

A taxa de inscrição custa R$ 85, que pode ser efetuada até dia 21 de junho, podendo ser por boleto, PIX ou cartão de crédito. Os estudantes de escola pública que conseguiram a isenção do valor da taxa também precisam se inscrever, e também informar que estão isentos no momento de preencher os dados. Caso tenha sido indeferida, os estudantes têm até a próxima sexta-feira (12) para entrar com recurso.

Nos dias 5 e 12 de novembro as provas serão realizadas, ou seja, em dois domingos. No primeiro, serão aplicadas 45 questões de linguagens (40 de língua portuguesa e 5 de inglês ou espanhol); 45 questões de ciências humanas; e redação.

Já no segundo domingo, 45 questões de matemática; e 45 questões de ciências da natureza.

Confira o cronograma do Enem 2023

Inscrições: 5/6 a 16/06/2023

5/6 a 16/06/2023 Pagamento da taxa de inscrição: 5/6 a 21/6/2023

5/6 a 21/6/2023 Atendimento Especializado e Tratamento pelo Nome Social: Solicitação 5/6 a 16/6/2023;

Resultado 26/06/2023;

Recurso 26/6 a 30/6/2023;

Resultado do recurso 05/07/2023

Aplicação Enem 2023 : 05 e 12/11/2023

: 05 e 12/11/2023 Aplicação Enem PPL 2023/Reaplicação: 12 e 13/12/2023

12 e 13/12/2023 Divulgação do Gabarito: 24/11/2023

24/11/2023 Resultados: 16/01/2024

