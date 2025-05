Inscrições para o Enem 2025 começam na próxima segunda, 26

Ministro adiantou que o período de inscrição começa na segunda-feira e termina no dia 6 de junho | FOTO: ANTONIO MELO

As inscrições para o Enem 2025 começam na próxima segunda-feira, 26, e vão até 6 de junho. Confira como se inscrever e evitar fraudes.

O Ministério da Educação (MEC) e o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) reforçam que as inscrições para o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2025 devem ser realizadas exclusivamente por meio da Página do Participante, disponível no portal do Inep, ou pelo endereço enem.inep. gov.br/participante.

O edital com os procedimentos e os prazos para o Enem 2025 será publicado em breve, mas o ministro da Educação, Camilo Santana, já adiantou que o período de inscrição para o exame começa na próxima segunda-feira, 26, e termina no dia 6 de junho.

O Inep alerta, ainda, que as inscrições de todos os exames e avaliações sob sua responsabilidade — como Enem, Encceja, Revalida e Celpe-Bras — somente podem ser feitas pelos sistemas oficiais da Autarquia. Qualquer outra plataforma ou canal não autorizado configura tentativa de fraude.

O Exame Nacional do Ensino Médio avalia o desempenho escolar dos estudantes ao término da educação básica. O Enem tornou-se a principal porta de entrada para a educação superior no Brasil, por meio do Sistema de Seleção Unificada (Sisu) e de iniciativas como o Programa Universidade para Todos (Prouni).

Instituições de ensino públicas e privadas utilizam o Enem para selecionar estudantes. Os resultados são utilizados como critério único ou complementar dos processos seletivos, além de servirem de parâmetro para acesso a auxílios governamentais, como o proporcionado pelo Fundo de Financiamento Estudantil (Fies).

Os resultados do Enem também podem ser aproveitados nos processos seletivos de instituições portuguesas que possuem convênio com o Inep para aceitarem as notas do exame.

Fonte: O Liberal/Jornal Folha do Progresso e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 22/05/2025/08:38:23

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, ou pelo canal uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique nos links abaixo siga nossas redes sociais:

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...