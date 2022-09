Inspetor da PRF é preso por pagar adolescentes para produção de vídeos pornográficos

Depois do primeiro contato, o policial revelava sua identidade verdadeira e passava a se comunicar com as vítimas por aplicativo de mensagens. (Foto:Divulgação / PRF / Via Portal Terra)

Segundo as apurações, ele criava perfis falsos em rede social para entrar em contato com as vítimas, menores de idade

A Polícia Civil do Rio de Janeiro prendeu um inspetor da Polícia Rodoviária Federal (PRF), de 35 anos, suspeito de pagar adolescentes para produção de conteúdo pornográfico, que ele usava para consumo próprio.

A prisão foi realizada pela Delegacia da Criança e do Adolescente Vítima (DCAV), em Vigário Geral, Zona Norte do Rio, na última quinta-feira (22) após um mandado de prisão e de busca e apreensão ser expedido em desfavor do agente, de acordo com a PC.

Investigações apontam que o suspeito criava perfis falsos em uma rede social com o objetivo de entrar em contato com as vítimas, menores de idade, e oferecia dinheiro para que as adolescentes produzissem os vídeos pornográficos. Ele também pedia que as menores procurassem outras meninas que estivessem dispostas a enviar vídeos e receber dinheiro por meio de transferências bancárias.

Depois do primeiro contato, o policial revelava sua identidade verdadeira e passava a se comunicar com as vítimas por aplicativo de mensagens.

No celular do policial, a polícia encontrou conversas, imagens e comprovantes bancários. Todo o material foi encaminhado à perícia. O processo corre em segredo de Justiça, por envolver menores de idade. (As informações são do Portal Terra).

