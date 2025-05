INSS começa reembolso de descontos indevidos nesta segunda-feira

Foto: Reprodução | Total a ser restituído para aposentados e pensionistas chega a R$ 292 milhões.

O prejuízo que muita gente teve durante esquema fraudulento descoberto recentemente pode estar começando a chegar ao fim. Para isso, quem se viu lesado, já pode ir em buscar de ser ressarcido.

A partir desta segunda-feira (26), aposentados e pensionistas do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) que tiveram descontos indevidos de mensalidade associativa na folha de abril começarão a receber os valores de volta. O total a ser restituído chega a R$ 292 milhões.

Segundo nota divulgada pelo INSS na última semana, a suspensão desses descontos foi determinada no final de abril.

No entanto, como a folha de pagamento daquele mês já havia sido processada, os valores ainda foram debitados nos benefícios pagos entre 24 de abril e 8 de maio.

Por orientação do governo federal, o INSS não repassou os valores às entidades associativas. A devolução será feita automaticamente junto com o pagamento regular dos benefícios, entre os dias 26 de maio e 6 de junho.

O INSS destaca que os beneficiários não precisam realizar nenhuma ação para receber os valores de volta.

A nota também traz o calendário de pagamento da devolução e alerta sobre possíveis tentativas de golpe. Todas as informações oficiais sobre aposentadorias e pensões são disponibilizadas exclusivamente pelo portal Meu INSS.

Caso o beneficiário deseje reaver valores descontados indevidamente em períodos anteriores, deve fazer a solicitação pelo portal Meu INSS ou pelo telefone 135. Nesses casos, o INSS entrará em contato com a entidade responsável para exigir comprovação de autorização do desconto. Se não houver comprovação, a entidade deverá devolver o valor ao INSS, que fará o repasse ao beneficiário pela mesma via dos pagamentos habituais – conta bancária ou cartão magnético.

Desde a última sexta-feira, quem quiser contratar empréstimos consignados com desconto direto no benefício deve realizar identificação biométrica por meio da plataforma Meu INSS.

