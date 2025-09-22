INSS desmente boato sobre “novo benefício” para alcoólatras: entenda

A confusão ganhou força depois que um post no X (antigo Twitter), publicado em 8 de setembro, ultrapassou 1,5 milhão de visualizações.

Nele, aparecia a frase: “Novo benefício do INSS garante salário mínimo de R$ 1.518 para pessoas que tiveram a capacidade de trabalho afetada pelo alcoolismo”.

Circulou nas redes sociais uma informação que chamou atenção de milhares de pessoas: segundo publicações virais, o INSSteria criado um “novo benefício” que garante um salário mínimo para dependentes de álcool.

O tema viralizou, mas a realidade é bem diferente do que está sendo divulgado.

A postagem ainda incluía o logotipo do órgão e a sombra de alguém segurando uma bebida, reforçando a narrativa falsa.

O que realmente diz o INSS?

Em resposta, a assessoria do Instituto Nacional do Seguro Social negou que exista qualquer auxílio novo voltado especificamente para alcoólatras.

De acordo com o órgão, não há benefício exclusivo para dependentes de álcool.

O que pode acontecer é que, caso o segurado comprove incapacidade para o trabalho, seja por alcoolismo ou por qualquer outra doença, ele pode solicitar um benefício por incapacidade, mas sempre após perícia médica.

O que é o BPC?

O chamado Benefício de Prestação Continuada (BPC) existe desde 1993 e não tem relação com novidade. Ele garante um salário mínimo mensal para dois grupos:

Idosos com 65 anos ou mais que não conseguem se manter sozinhos;

Pessoas com deficiência que tenham impedimento de longo prazo físico, mental, intelectual ou sensorial.

E as regras de concessão?

Estar inscrito no Cadastro Único;

Renda familiar per capita inferior a 1/4 do salário mínimo (atualmente R$ 379,50).

Ou seja, o alcoolismo pode até ser considerado entre as condições incapacitantes, mas não há um benefício automático para quem recebe esse diagnóstico. A incapacidade deve ser comprovada por perícia realizada pelo corpo médico da Previdência Social.

Casos parecidos já circularam

Essa não é a primeira vez que surgem informações distorcidas sobre o INSS.

Em junho, outra checagem já havia desmentido a ideia de que o BPC fosse concedido automaticamente para doenças como hérnia de disco, hipertensão ou diabetes.

Como solicitar um benefício no INSS

Quem acredita ter direito ao BPC precisa agendar uma perícia médica diretamente pelo aplicativo Meu INSS ou pelo telefone 135.

É durante essa avaliação que o perito confirma se a condição realmente impede a pessoa de trabalhar.

Vale lembrar: não existe aprovação automática. Cada caso é analisado individualmente, levando em conta o histórico do segurado e a situação financeira da família.

Fonte: O Trabalhador e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 22/09/2025/14:42:32

