INSS realiza atendimento móvel em Novo Progresso e comunidades quilombolas no Pará
(Foto: Reprodução) – Servidores levam serviços previdenciários a comunidades quilombolas e municípios do interior do Pará, em parceria com o TRT-8 e o TJPA
O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) está realizando, esta semana, atendimento móvel presencial no Pará. As atividades começaram nesta segunda-feira, dia 1º, em Novo Progresso e na comunidade quilombola de Serrinha, localizada no município de Oriximiná, no oeste do estado.
Na quinta-feira (4), a equipe de atendimento segue para o território quilombola de Varjão, também em Oriximiná, enquanto outro grupo de servidores estará na sede municipal de Trairão. Os servidores permanecerão nessas localidades até sexta-feira (5).
“Com seu gigantesco território, o Pará necessita de ações assim. E o INSS precisa levar seus serviços aos cidadãos impossibilitados de se dirigirem aos centros urbanos, em especial aos povos tradicionais e originários, como é o caso desta missão”, destaca o servidor José Américo, que atua em Oriximiná.
No município, o objetivo é atender um total de 12 territórios quilombolas, abrangendo as comunidades de Serrinha e Varjão.
O INSS realiza esses trabalhos locais em parceria com o Tribunal Regional do Trabalho da 8ª Região (TRT-8), em Novo Progresso e Trairão, e com o Tribunal de Justiça do Pará (TJPA), em Oriximiná. As populações locais terão acesso a serviços como requerimentos e consultas de benefícios, agendamentos em geral, além de orientação e informações previdenciárias.
Atendimento em Novo Progresso
📍 Serviço:
-
Data: 1º a 3 de setembro de 2025
-
Local: Auditório Agamenon Menezes – UFOPA (Rua XV de Novembro, Bairro Santa Luzia, Novo Progresso)
-
Atendimento: Gratuito
LEIA MAIS:Novo Progresso recebe o projeto Justiça Itinerante do TRT-8
Fonte: Agência Gov | Via INSS /Jornal Folha do Progresso e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 02/09/2025/17:22:46
O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, ou pelo canal uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique nos links abaixo siga nossas redes sociais:
Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.
Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.
“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”
Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com