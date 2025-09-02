INSS realiza atendimento móvel em Novo Progresso e comunidades quilombolas no Pará

(Foto: Reprodução) – Servidores levam serviços previdenciários a comunidades quilombolas e municípios do interior do Pará, em parceria com o TRT-8 e o TJPA

O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) está realizando, esta semana, atendimento móvel presencial no Pará. As atividades começaram nesta segunda-feira, dia 1º, em Novo Progresso e na comunidade quilombola de Serrinha, localizada no município de Oriximiná, no oeste do estado.

Na quinta-feira (4), a equipe de atendimento segue para o território quilombola de Varjão, também em Oriximiná, enquanto outro grupo de servidores estará na sede municipal de Trairão. Os servidores permanecerão nessas localidades até sexta-feira (5).

“Com seu gigantesco território, o Pará necessita de ações assim. E o INSS precisa levar seus serviços aos cidadãos impossibilitados de se dirigirem aos centros urbanos, em especial aos povos tradicionais e originários, como é o caso desta missão”, destaca o servidor José Américo, que atua em Oriximiná.

No município, o objetivo é atender um total de 12 territórios quilombolas, abrangendo as comunidades de Serrinha e Varjão.

O INSS realiza esses trabalhos locais em parceria com o Tribunal Regional do Trabalho da 8ª Região (TRT-8), em Novo Progresso e Trairão, e com o Tribunal de Justiça do Pará (TJPA), em Oriximiná. As populações locais terão acesso a serviços como requerimentos e consultas de benefícios, agendamentos em geral, além de orientação e informações previdenciárias.

Atendimento em Novo Progresso

📍 Serviço:

Data: 1º a 3 de setembro de 2025

Local: Auditório Agamenon Menezes – UFOPA (Rua XV de Novembro, Bairro Santa Luzia, Novo Progresso)

Atendimento: Gratuito

02/09/2025

