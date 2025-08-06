Instagram começa a liberar a opção de republicar postagens

Foto: Reprodução | Seu Instagram está prestes a mudar, pois agora a rede começa a liberar nesta quarta-feira (6) o recurso de republicar postagens. O TikTok, maior competidor da rede da Meta, já conta com a funcionalidade.

A partir desta quarta-feira (06), será possível republicar reels públicos e postos de terceiros no seu perfil. Aparecerá um novo botão de repostagem (com duas setas que se encontram) abaixo de todas as publicações. Ao usar o recurso, a publicação ficará exposta no seu feed para seus amigos. A Meta ressalta que contas públicas podem desativar a opção de republicação, indo em Configurações, na seção Compartilhamento.

No perfil de cada pessoa, haverá uma aba de republicações, onde será possível ver os reposts realizados.

“Reposts estão finalmente disponíveis. Agora vou republicar meus memes favoritos”, disse Mark Zuckerberg, CEO da Meta, em anúncio da funcionalidade.

Recurso de republicar postagens claramente busca aumentar a viralidade de conteúdos e o tempo gasto na plataforma. O TikTok conta com este mesmo recurso desde 2022.

Instagram terá mapa de amigos para a ver a localização ativa de contatos – por enquanto, só nos EUA. A funcionalidade, que deve chegar a mais países nos próximos meses, foi pensada para facilitar o encontro com amigos.

Atualização começa a ser liberada nesta quarta-feira (06) e chega aos poucos para todos os usuários da rede.

