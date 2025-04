Instagram proíbe menores de 16 anos de abrirem live sem autorização dos pais

A função, que vem sendo aplicada automaticamente a contas do Instagram de menores de 16 anos, agora impede que os usuários entrem ao vivo nas chamadas “lives” sem a permissão dos pais. As contas também passam a ter um recurso que desfoca imagens com suspeita de nudez nas mensagens diretas que só pode ser desativado com autorização de um responsável.

A Meta, gigante da tecnologia que detém Instagram e Facebook, duas das redes sociais mais populares do mundo, anunciou nesta terça-feira (8) novos recursos que passam a integrar o modo Conta de Adolescente.

A função, que vem sendo aplicada automaticamente a contas do Instagram de menores de 16 anos, agora impede que os usuários entrem ao vivo nas chamadas “lives” sem a permissão dos pais. As contas também passam a ter um recurso que desfoca imagens com suspeita de nudez nas mensagens diretas que só pode ser desativado com autorização de um responsável.

O tipo de conta restrita, lançado em setembro de 2024 e cuja implementação teve início no Brasil em fevereiro, também estará disponível no Facebook e no Messenger. A implementação das novas configurações no país levará até dois meses para ser concluída.

Segundo a Meta, o modo Conta de Adolescente “tem proteções integradas que limitam quem pode entrar em contato com os adolescentes e o conteúdo que eles veem” e passa a ser acionada automaticamente para usuários identificados como jovens.

Para alterar tais configurações e deixá-las menos rígidas, o adolescente precisa integrar o perfil de um responsável a sua conta. O adulto recebe uma notificação com o pedido de alteração e pode ou não aceitá-la.

As medidas foram anunciadas após grandes pressões e críticas às Big Techs por deixar usuários menores de idade vulneráveis a diversos tipos de violência no uso de seus serviços.

Em janeiro de 2024, o presidente-executivo da Meta e fundador do Facebook Mark Zuckerberg chegou a pedir desculpas aos pais de crianças que foram vítimas de cyberbullying nas redes durante audiência no Senado norte-americano, que tinha como tema sobre os perigos das redes sociais para crianças e adolescentes. Algumas das vítimas cometeram suicídio após episódios envolvendo situações como extorsão de menores para envio de fotos íntimas.

Segundo dados da empresa, 54 milhões de contas foram configuradas como Conta de Adolescente desde o início da implementação no mundo, e 97% dos adolescentes de 13 a 15 anos permaneceram com tais restrições da ativas.

O modo Conta de Adolescente também possui configurações como alertas ao usuário após passar uma hora em determinado aplicativo e ausência de notificações entre as 22h e as 7h.

