Instagram terá novas regras para proteger menores de 16 anos, diz Meta

Foto: Reprodução | Implementada no Brasil no começo do ano, a Conta de Adolescente terá ainda mais restrições sobre o que jovens podem ver no Instagram.

A Meta — empresa dona do Instagram, Facebook e WhatsApp — anunciou nesta terça-feira (8/4) mudanças na Conta de Adolescente no Instagram, recurso limita quem pode interagir com menores de idade e os tipos de conteúdo que eles podem acessar. As mudanças têm como objetivo reforçar a proteção de adolescentes e ampliar o controle dos pais sobre as restrições da plataforma.

Entre as novidades, está o bloqueio do acesso a transmissões ao vivo sem a autorização dos responsáveis. Além disso, adolescentes não poderão desativar o recurso que desfoca automaticamente imagens com suspeita de nudez nas mensagens diretas. As novas medidas devem ser implementadas nos próximos dois meses.

Os jovens menores de 16 anos já são inseridos nesta ferramenta e precisam da permissão dos pais para alterar qualquer configurações de limitações.

“Desde que fizemos essas alterações, 97% dos adolescentes de 13 a 15 anos permaneceram nessas restrições integradas, que acreditamos oferecer a experiência mais adequada à idade dos adolescentes mais jovens”, revelou a Meta em comunicado à imprensa.

Além disso, a Meta anunciou que a Conta de Adolescente também será disponibilizada no Facebook e no Messenger.

Passo a passo

Para criar uma Conta de Adolescente nas plataformas, basta seguir o passo a passo divulgado pela Meta.

Celular

Acesse a Central da Família e entre na sua conta da Meta. Toque em Adicionar membro da família. Selecione Criar uma conta para uma criança nas opções disponíveis e toque em Continuar. Siga as instruções na tela para configurar a conta da criança.

Desktop

Acesse a Central da Família e entre na sua conta da Meta. Clique em Adicionar membro da família. Selecione Criar uma conta para uma criança nas opções disponíveis e clique em Continuar. Siga as instruções na tela para configurar a conta da criança.

Recursos disponíveis

O pai ou responsável que optar pelo recurso, poderá gerenciar a conta do filho em diferentes abas:

Gerenciar a conta e as configurações de privacidade do seu filho, incluindo a senha

Ver quanto tempo seu filho passa no Meta Quest e definir limites de tempo

Gerenciar o acesso do seu filho a apps, incluindo permitir ou bloquear o acesso a apps e recursos

Denunciar alguém que não está seguindo o Código de Conduta para Experiências Virtuais

Fazer compras para seu filho

Para gerenciar uma conta da Meta para seu filho:

Acesse a Central da Família e entre na sua conta da Meta. Sob Membros da família, selecione a conta do seu filho. Sob Configurações, você pode selecionar:

Configurações de supervisão para gerenciar o acesso do seu filho a apps e recursos sociais.

Configurações de privacidade para controlar quem pode ver o perfil e a atividade do app do seu filho.

Configurações da conta para editar as informações da conta, senha ou excluir a conta da criança.

