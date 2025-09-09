Instituição pública do Pará é finalista da 3ª edição do Prêmio Escolas Sustentáveis
Vencedores da etapa nacional da premiação serão anunciados no dia 17 de setembro, em evento especial em São Paulo (SP).
Escolas campeãs ganharão R$17,5 mil e seguem para a etapa internacional, no Rio de Janeiro (RJ). Premiação final pode chegar a R$46 mil.
A 3ª edição do Prêmio Escolas Sustentáveis, uma iniciativa da Santillana, da Fundação Santillana e da Organização de Estados Ibero-americanos para a Educação, a Ciência e a Cultura (OEI) anunciou os finalistas da etapa nacional da competição. Uma escola pública de Tucuruí, interior do Pará, está entre as selecionadas para concorrer ao valor R$17,5 mil e seguir para final internacional da competição.
A premiação reconhece projetos liderados por alunos e professores com foco no desenvolvimento socioambiental implementados em instituições de ensino do Brasil, México e Colômbia, com benefícios diretos para as comunidades locais.
A escola e o projetos finalista são:
- EMEF Mariana Leão Dias – Tucuruí/PA
Projeto: Sombra da Castanheira: leitura e sustentabilidade
A instituição concorre com:
- Centro Municipal de Educação Infantil União da Boca do Rio – Salvador/BA
Projeto: Pátio naturalizado
- Escola Sagrada Família – Coaraci/BA
Projeto: Desenvolvimento de um protótipo de filtro separador de água e óleo de baixo custo para lava-jatos.
- Creche Municipal Magdalena Arce Daou – Manaus/AM
Projeto: IncluARTE – SustentART : a sustentabilidade na arte como promotora da inclusão em um território degradado.
- Escola Estadual de Tempo Integral Maria do Céu Vaz D’Oliveira – Manaus/AM
Projeto: EcoDesign – Agregando valor com resíduos sólidos
- Escola Cultural Mosaico – Niterói/RJ
Projeto: Amazônia da Infância: O Encontro das Águas – Inovação, Pertencimento e Sustentabilidades na Escola
- Escola de Ensino Fundamental Doutor Carlos Moritz – Brusque/SC
Projeto: Denguebusters: inovação tecnológica na prevenção e controle da dengue
- Escola Estadual Brasil – Limeira/SP
Projeto: AquaTerraAlert
- Escola Municipal Aristides José da Silva – Betim/MG
Projeto: Ariponã: Saberes Ancestrais para um Futuro Sustentável
- Escola Vila Aprendiz – Recife/PE
Projeto: Vila Verde: ODS em prática
Confira no link todas as informações sobre os finalistas das iniciativas transformadoras e o impacto positivo que elas têm em nossas comunidades e no futuro do nosso planeta.
O anúncio dos vencedores será no dia 17 de setembro, em São Paulo (SP). Serão escolhidos os melhores projetos em duas categorias:
- Educação infantil/pré-escola e ensino fundamental (anos iniciais): voltada para ações desenvolvidas nas primeiras etapas da educação.
- Ensino médio/educação secundária/ensino médio completo: direcionada a experiências que envolvam as últimas etapas escolares, além de iniciativas da EJA (Educação de Jovens e Adultos).
As escolas campeãs irão participar da etapa internacional, no dia 21 de outubro, no Rio de Janeiro (RJ) ao lado das instituições vencedoras das etapas locais no México e na Colômbia. Nessa fase, as competidoras irão disputar um prêmio adicional de R$29 mil. Ao todo, a vencedora internacional irá embolsar R$ 46 mil em prêmios.
O Prêmio
O Prêmio Escolas Sustentáveis é um concurso internacional destinado a escolas do Brasil, México e Colômbia, com o objetivo de identificar, reconhecer e dar visibilidade ao compromisso das instituições de ensino com a sustentabilidade. A iniciativa retorna após o sucesso das duas primeiras edições, que reuniram mais de 2.000 projetos de sustentabilidade.
Para Luciano Monteiro, diretor executivo da Fundação Santillana no Brasil, independentemente de vencedores, a premiação possibilita a criação de um banco de exemplos inspiradores para alunos e professores dos três países participantes. “Esse portfólio de iniciativas inovadoras é uma das partes mais valiosas do prêmio. Compartilhar todas essas experiências e boas práticas nos permite valorizá-las e inspirar outras escolas da América Latina”.
Para Francisco Cuadrado, presidente executivo da Santillana, “o Prêmio Escolas Sustentáveis é uma iniciativa fundamental dentro da nossa estratégia de sustentabilidade. Graças a ela, conseguimos conhecer projetos reais que estão tendo um impacto significativo em seu entorno, o que demonstra que a educação realmente pode transformar a sociedade”.
Rodrigo Rossi, diretor da OEI no Brasil, celebra esta edição do prêmio, afirmando que “trata-se de uma iniciativa que já se consolida como uma das mais representativas da Ibero-América para impulsionar uma educação comprometida com a sustentabilidade, o desenvolvimento e a preservação ambiental”, além de “estar alinhada com os objetivos da COP 30, que será realizada no final do ano no Brasil, com a colaboração da OEI na sua organização”.
Sobre a Santillana
A Santillana é a principal companhia educacional da América Latina, com mais de 60 anos de experiência e atuação em 19 países. Em um cenário de transformação digital e pedagógica, além de prezar pela qualidade e inovação de todos os seus conteúdos, oferece às escolas, professores, famílias e alunos um serviço mais completo, que inclui tecnologia, formação e consultoria. A empresa tem forte compromisso com a Agenda 2030 e atua como agente transformador na educação, ajudando a criar melhores oportunidades de vida para milhões de estudantes.
Sobre a Organização de Estados Ibero-americanos (OEI)
Sob o lema “Fazemos a cooperação acontecer”, a Organização de Estados Ibero-Americanos para a Educação, a Ciência e a Cultura (OEI) é, desde 1949, o primeiro organismo intergovernamental para a cooperação Sul-Sul no espaço ibero-americano. Atualmente, conta com 23 Estados-Membros e 19 escritórios nacionais, além de sua Secretaria-Geral em Madri. Em 2024, recebeu o prestigioso Prêmio Princesa das Astúrias de Cooperação Internacional “por seu trabalho frutífero na promoção do multilateralismo e por representar uma ponte significativa nas relações entre a Europa e a Ibero-América”.
Com uma média de mais de 600 projetos e 300 acordos de cooperação ativos por ano, a OEI representa uma das maiores redes de cooperação da Ibero-América. Entre seus resultados, a organização contribuiu para a drástica redução do analfabetismo na Ibero-América, com uma média de 11 milhões de beneficiários diretos nos últimos 5 anos.
Sobre a Fundação Santillana
A Fundação Santillana acredita na educação como o principal catalisador para um mundo mais justo e equitativo. Tem o compromisso de contribuir para a superação das desigualdades educacionais, promovendo o debate e reforçando a ideia do poder transformador da educação. Para isso, atua com uma extensa rede de parceiros nacionais e internacionais, buscando oferecer uma ampla gama de propostas, boas práticas e discussões para uma escola mais sustentável e igualitária.
Fonte: Danthi Comunicação Integrada/Jornal Folha do Progresso e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 09/09/2025/06:10:25
O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, ou pelo canal uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique nos links abaixo siga nossas redes sociais:
Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.
Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.
“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”
Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com