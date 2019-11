Íntegra da prova do segundo dia do Enem vaza e circula em grupos do WhatsApp

O GLOBO teve acesso às fotos e confirmou com candidatos que se trata, de fato, do exame aplicado em todo o Brasil

A imagem da prova que está circulando por grupos de professores Foto: Reprodução

BRASÍLIA e RIO — Fotos da prova do segundo dia do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), que compreende os temas de Ciências da Natureza e Matemática, circulam em grupos de professores no WhatsApp desde pelo menos as 16h30 deste domingo. Não se sabe de onde partiu o vazamento. O exame ainda está sendo aplicado em todo o Brasil e, oficialmente, candidatos só começaram a deixar os locais de prova com o caderno de questões a partir das 18h.

O GLOBO teve acesso às imagens da prova, que reproduzem todas as 90 questões do Enem, enumeradas de 91 a 180, e confirmou sua veracidade com candidatos que realizaram o exame. Os enunciados da prova vazada foram discriminados de acordo com as áreas de conhecimento, como química, física e biologia, mas ainda não se sabe o responsável pelas anotações.

O ministro da Educação, Abraham Weintraub, disse que a pessoa responsável já foi identificada . Segundo ele, as fotos foram vazadas por um candidato após a conclusão da prova, porém antes das 18h, horário mínimo em que participantes podem levar os cadernos de respostas.

— O dano disso foi zero. O papel do Enem é coibir esse tipo de atitude. Estatisticamente é um erro amostral. Tem que punir essas pessoas de forma exemplar, para saber que uma ação danosa que pode prejudicar. Essas pessoas vão ser punidas. Já fizemos um boletim de ocorrência. Toda vez que ele (o responsável) fizer entrevista de emprego, ele vai ter que explicar porque ele resolveu sabotar o Enem naquele dia (neste domingo). No resto da vida essa pessoa, que é maior de idade, adulto, responsável pelos seus atos, vai ter que se explicar — disse o ministro. — Esse aí é um trouxa, é um babaca. Não devemos dar a publicidade a um idiota desses.

Na semana passada, no primeiro dia do Enem, uma foto do tema de redação também vazou durante a aplicação da avaliação. O Ministério da Educação (MEC) e o Inep, instituto ligado ao MEC responsável pela aplicação do exame, instauraram um inquérito.

No último sábado, a Polícia Federal deflagrou uma operação de busca e apreensão contra duas aplicadoras do exame. Um candidato também teria sido eliminado, segundo anunciou o ministro da Educação, Abraham Weintraub, em um pronunciamento em cadeia nacional.

‘Fotos da prova divulgadas não comprometeram o exame’, disse ministro

Durante coletiva na noite deste domingo, o ministro da Educação, Abraham Weintraub, afirmou não considerar a situação um vazamento, e sim um ato pontual que não compromete o andamento da prova. Na ocasião, o ministro afirmou que o responsável pelas fotos foi um jovem de 18 anos e que já existe um boletim de ocorrência para investigá-lo. Repetindo o que disse no domingo passado, quando o tema da redação vazou, o ministro avaliou que o vazamento não comprometeu o exame:

— Em cinco milhões de pessoas que fazem o Enem, algumas se comportaram pontualmente de forma inadequada. As fotos foram divulgadas antes do prazo, mas não comprometeram o andamento da prova — minimizou Weintraub.

Ele afirmou ainda que os autores do vazamento terão que responder por seus atos. – Tem que punir essas pessoas de forma exemplar para mostrar que essa ação pode prejudicar o coletivo. Essas pessoas têm que explicar por que decidiram sabotar o Enem – disse ele, tachando o autor do vazamento da prova deste domingo de “terrorista”.

10/11/2019 – 17:45 / Atualizado em 10/11/2019 – 20:03

