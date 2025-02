Integrante do CV é preso em operação de combate à facção criminosa no Pará

Foto: Reprodução | A operação atua contra a facção criminosa “Comando Vermelho” envolvida em extorsões e incêndios criminosos.

Um homem, identificado como Jailson Azevedo da Costa, conhecido como “Turico”, foi preso pela Polícia Civil durante a operação “Fire Wall”, no município de Moju, nordeste paraense, nesta quinta-feira (27). A operação atua contra a facção criminosa “Comando Vermelho” envolvida em extorsões e incêndios criminosos.

Segundo informações da Polícia Civil, durante as investigações foi constatado que o grupo instituiu uma taxa de proteção criminosa obrigatória, onde empresas provedoras de internet do município cumprissem mensalmente, coagindo os empresários a realizarem os pagamentos ilícitos para evitar ataques contra seus bens, prática conhecida como “Caixinha do Crime”.

As investigações iniciaram após um carro de uma empresa de internet ser incendiado criminosamente e a Polícia Civil identificar que o incêndio aconteceu após a empresa se recusar a realizar os pagamentos solicitados pela facção criminosa. Segundo a polícia, Jailson e mais outros dois homens estariam envolvidos no episódio e, inclusive, teriam rendido e ameaçado funcionários com uma arma de fogo.

O homem que deu a ordem para o incêndio criminoso, apontado como o suposto líder da facção, está foragido do sistema prisional. Além dele, outros dois homens alvos da operação são procurados pela polícia. Todos têm um mandado de prisão preventiva em aberto, expedido pela Vara Única de Moju.

Durante o cumprimento da ordem judicial de prisão e busca e apreensão, a Polícia Civil encontrou celulares e drogas na casa de Jailson. Após a prisão, o suspeito foi conduzido até a delegacia do município. Ele se encontra à disposição da Justiça e responderá pelos crimes de extorsão, incêndio criminoso e associação criminosa, além de tráfico de drogas.

Fonte: Roma News e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 27/02/2025/10:53:29

