Inter bate River nos pênaltis com gol de goleiro e está nas quartas da Libertadores

O Internacional enfrentou o River Plate nesta terça-feira, pelo jogo de volta das oitavas de final da Libertadores. Com público recorde no Beira-Rio, o Colorado conseguiu vencer por 2 a 1, com gols de Mercado e Alan Patrick, e levou a decisão para os pênaltis. Nas penalidades, os donos da casa venceram por 9 a 8.

Os gaúchos aguardam a conclusão das oitavas de final para conhecer seu adversário nas quartas. O Internacional enfrentará o Bolívar, que eliminou o Athletico-PR nos pênaltis.

O Colorado volta a campo no sábado, às 21h (de Brasília), para enfrentar o Botafogo, pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro. Na competição, a equipe ocupa a 12ª colocação, com 24 pontos.

O Internacional precisava de uma vitória por pelo menos 1 a 0. Com isso, foi ao ataque. Os gaúchos passaram muito perto de marcar aos 18 minutos da primeira etapa, Alan Patrick finalizou e a bola explodiu na trave. O bandeirinha assinalou impedimento no lance, mas o atacante estava em posição regular. Se marcasse, o VAR entraria em ação. Aos 20 o River Plate chegou com perigo, mas Aránguiz errou o passe e matou o ataque.

Enner Valencia passou perto aos 29 minutos. O equatoriano bateu depois de carregar a bola na entrada da área, mas parou em Armani. Um minuto depois, o atacante tentou de novo e parou no goleiro argentino. Aos 35, Bustos recebeu e foi derrubado dentro da grande área por Enzo Díaz. Os gaúchos pediram pênalti, porém o árbitro mandou seguir.

No segundo tempo, o Internacional finalmente conseguiu abrir o placar. Wanderson cobrou escanteio pela direita e encontrou Gabriel Mercado na área. O zagueiro subiu e cabeceou com força no alto. A bola chegou a bater no travessão antes de entrar. Aos 32, Alan Patrick cobrou uma falta na tentativa de um cruzamento. Porém, a bola pingou no meio da área, passou por todo mundo e morreu no canto direito do gol, 2 a 0.

A classificação do Internacional parecia encaminhada até aos 44 minutos. Em um escanteio pela direita, o River Plate empatou. Depois de um desvio na primeira trave, Robert Rojas apareceu livre na pequena área para tocar no pé da trave. Com o empate no placar, o confronto partiu para os pênaltis.

O River Plate começou batendo e acertou suas cinco primeiras cobranças. O Internacional manteve o nível e também não errou nenhuma. Nas alternadas, Solari chegou a balançar as redes, mas escorregou durante o chute e tocou duas vezes na bola. O Colorado teve a chance de matar o jogo, porém Carlos de Pena mandou na trave direita. Robert Rojas deu outra oportunidade para os mandantes com uma cobrança no travessão.

