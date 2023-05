Inter cede empate ao Nacional nos acréscimos e perde chance de liderar grupo na Libertadores

O Internacional enfrentou o Nacional, do Uruguai, pela terceira rodada da Libertadores nesta quarta-feira e perdeu a oportunidade de assumir a liderança do Grupo B. No Beira-Rio, os gaúchos balançaram as redes com Mercado e Carlos de Pena, porém sofreram o empate nos acréscimos e a partida terminou 2 a 2 em Porto Alegre.

O Colorado seguiu na segunda colocação do grupo, agora com 5 pontos. Os gaúchos voltam a campo pela competição no próximo dia 25, para enfrentar o Metropolitanos, da Venezuela, fora de casa. Pelo Brasileirão, o Internacional encara o São Paulo, neste domingo, às 16h (de Brasília), no Morumbi.

O Nacional alcançou 7 pontos e manteve a liderança. A equipe enfrentará o Defensor pela 14ª rodada do Campeonato Uruguaio no final de semana.

O jogo – O Internacional abriu o placar com apenas 10 minutos de bola rolando. Wanderson cobrou escanteio pela esquerda para dentro da grande área e encontrou Gabriel Mercado livre de marcação. O zagueiro se abaixou para cabecear e estufou as redes do Nacional.

Os donos da casa continuaram a pressionar. O Internacional passou perto de marcar com Alemão, de fora da área, e Wanderson, que saiu na cara do gol, mas mandou à direita da trave uruguaia. Apesar da pressão, foi o Nacional que marcou. Aos 37 minutos, Diego Zabala disparou com a bola na entrada da área gaúcha e tentou um toque. A tentativa, porém, desviou na defesa e voltou no pé do meia, que bateu com precisão no canto esquerdo de Keiller, 1 a 1.

A segunda etapa teve mais equilíbrio. Ambas as equipes voltaram do intervalo com um ritmo menos intenso do que o apresentado nos primeiros 45 minutos de jogo. Aos 30 minutos, o Internacional levou um susto após um recuo ruim de Renê para Keiller. Na sequência, os gaúchos chegaram a balançar as redes pela segunda vez, porém tiveram o gol anulado por um toque na mão de Pedro Henrique.

O gol da vitória do Internacional saiu aos 37 minutos. Lucca, que havia acabado de sair do banco, girou bem na esquerda da grande área e, da linha de fundo, tocou para a chegada de Carlos de Pena. O camisa 10 estufou as redes do Nacional com um chute rasteiro de primeira no canto direito da meta uruguaia. A vitória parecia encaminhada, mas nos acréscimos os uruguaios empataram com um gol de cabeça.

Fonte e Publicado Por:Jornal Folha do Progresso em 04/05/2023/08:03:21

