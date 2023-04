Inter marca nos acréscimos e bate time venezuelano em primeira vitória pela Libertadores

Nesta terça-feira, pelo Grupo B da Copa Libertadores, o Internacional venceu o venezuelano Metropolitanos por 1 a 0, no Beira-Rio. Os brasileiros dominaram a partida, mas só conseguiram abrir o placar aos 47 minutos do segundo tempo, com Alemão.

Com o resultado, o Internacional vence a primeira na competição e chega a quatro pontos. Agora, o Colorado torce por uma derrota do Nacional contra o Independiente Medellín para se manter na liderança do grupo. Já o Metropolitanos perdeu a sua segunda partida no torneio e é o lanterna.

Os dois times voltam a campo neste domingo. O Internacional enfrenta o Flamengo, às 11h (de Brasília), no Beira-Rio, pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro. Já o Metropolitados enfrenta o Angostura, pelo Venezuelano.

Os donos da casa dominaram a partida desde o início, mas tiveram muita dificuldade de abrir o placar. No total, o Inter teve 65% da posse de bola e 24 finalizações, apenas sete foram no alvo. Uma boa atuação do goleiro adversário, Giancarlo Schiavone, aumentou o trabalho do time gaúcho.

Aos 19 minutos do segundo tempo, Alemão chegou a balançar as redes, mas o árbitro anulou a marcação por falta de Wanderson no goleiro na origem da jogada. Na insistência e pressionando o adversário, o Inter conseguiu buscar a vitória.

O gol que deu a vitória ao Internacional saiu apenas aos 47 minutos do segundo tempo. Thauan cruzou pela esquerda, mas a defesa adversária cortou. Lucca aproveitou sobra e, em confusão na pequena área, tocou para Alemão dominar e mandar para o fundo da rede.

Por:Jornal Folha do Progresso/Com informações do Gazeta Esportiva em 19/2023

