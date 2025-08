Inter perde para o São Paulo e cai na tabela do Brasileirão

Arboleda comemora gol pelo São Paulo sobre o Internacional, no Beira-Rio, pelo Brasileirão Maxi Franzoi/AGIF/Gazeta Press

Colorado vai à campo com time alternativo e novo esquema, mas não consegue evitar 2 a 1 do Tricolor Paulista.

O São Paulo segue embalado sob o comando de Hernán Crespo e venceu mais uma vez. Neste domingo (3), no Beira-Rio, pela 18ª rodada do Brasileirão, o Tricolor visitou o Internacional e voltou para casa com vitória por 2 a 1.

Com o resultado, o São Paulo chegou à quarta vitória seguida na Série A – e à quinta em todas as competições da temporada – e encostou no G-6 da tabela.

Já o Colorado, ampliou a má fase, chegando ao terceiro jogo seguido sem vitória na temporada, e também tropeçou pela terceira vez em sequência no Beira-Rio, somando a derrota para o Fluminense na Copa do Brasil e o empate com o Vasco, no Brasileiro.

O jogo

A primeira etapa começou morna na capital gaúcha e só teve uma chance clara de gol aos 17 minutos, quando Alan Benítez fez o goleiro Rafael trabalhar no São Paulo.

Estreante da noite, Alan Rodríguez também quase deu a sua primeira assistência, mas Borré finalizou em cima da marcação e desperdiçou boa chance.

E foi quando o São Paulo, na melhor oportunidade que teve, abriu o marcador no Beira-Rio. Após cobrança de escanteio de Enzo Díaz, Arboleda ganhou no alto da defesa colorada e, de cabeça, fez 1 a 0.

Na volta do intervalo, o Inter até chegou a estufar as redes, mas o lance já não estava mais valendo. Borré finalizou na área e marcou, porém, uma falta foi marcada para azar do colombiano.

O São Paulo ampliou já no fim da partida. E com um belo gol. Bobadilla bateu colocado dentro da área e fez 2 a 0.

Nos minutos finais, o árbitro foi ao VAR e marcou pênalti de Pablo Maia em cima de Carbonero. Tabata assumiu a responsabilidade da cobrança, bateu bem, deslocando Rafael, e descontou o placar.

Classificação no Brasileirão:

Internacional: 13° colocado, com 21 pontos

São Paulo: 8° colocado, com 25 pontos

Próximos jogos do Internacional:

Fluminense (F): 06/08, 21h30 (de Brasília) – Copa do Brasil (oitavas)

Red Bull Bragantino (F): 09/08, 18h30 (de Brasília) – Brasileirão

Flamengo (F): 13/08, 21h30 (de Brasília) – CONMEBOL Libertadores, com transmissão no Disney+

Próximos jogos do São Paulo:

Athletico-PR (F): 06/08, 19h30 (de Brasília) – Copa do Brasil (oitavas)

Vitória (C): 09/08, 18h30 (de Brasília) – Brasileirão

Atlético Nacional (F): 12/08, 21h30 (de Brasília) – CONMEBOL Libertadores

Fonte: ESPN/Jornal Folha do Progresso e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 04/08/2025/07:23:41

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, ou pelo canal uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique nos links abaixo siga nossas redes sociais:

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...