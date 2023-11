Inter vence Cuiabá pelo Brasileiro e garante vaga na Sul-Americana para 2024

Colorado garantiu a vaga na competição continental e afastou 100% o risco de rebaixamento com a vitória

O Inter venceu o Cuiabá por 2 a 0, nesta quarta-feira (29), na Arena Pantanal, em Cuiabá, pela 36ª rodada do Campeonato Brasileiro e está completamente livre do Z4 e com vaga na Sul-Americana em 2024. Enner Valencia e Pedro Henrique marcaram para o Colorado.

Com o resultado o Colorado subiu para a nona colocação com 49 pontos, abrindo oito de distância do Bahia, o primeiro da zona de rebaixamento com 41. Desta forma, com duas rodadas para o término do Brasileiro, o time de Eduardo Coudet não pode mais ser alcançado por algum postulante da Série B.

Além disso, o time gaúcho também garantiu sua vaga na Sul-Americana em 2024, já que não pode ser ultrapassado pelo Santos, o primeiro fora da zona de classificação para a competição.

Já o Cuiabá caiu uma posição na tabela e ficou em décimo com 48 pontos, seis de diferença para o Z4. O Dourado ainda precisa pontuar para confirmar zero riscos de rebaixamento. Se tratando de Sula, o time de MT também não perde a vaga.

A primeira vitória na Arena Pantanal

A vitória desta quarta-feira (29) é a primeira do Inter na Arena Pantanal, que foi inaugurada em abril de 2014 para a Copa do Mundo no Brasil.

Próximos compromissos

Na próxima rodada, o Colorado visita o Corinthians, na Neo Química Arena, no sábado (08), às 18h (de Brasília). Já o Cuiabá visita o Flamengo, no Maracanã, no domingo (03), às 16h (de Brasília).

Preocupação!

Aos 14 minutos Eduardo Coudet ganhou uma grande dor de cabeça tanto para o jogo quanto para as duas próximas rodadas. O volante Johnny torceu o tornozelo e precisou deixar a partida. O jogador foi substituído por Campanharo. O jovem deixou o gramado da Arena Pantanal bastante abalado e recebendo apoio dos colegas de grupo.

No início de novembro, o atleta já havia sofrido uma lesão no local, que inclusive o tirou da convocação para a Seleção dos Estados Unidos. É possível que o jogador não atue mais pelo Inter em 2023 pelo tempo de recuperação. O atleta está vendido ao Betis, da Espanha, e se despede dos colorados neste final de temporada.

Primeiro tempo

O jogo na Arena Pantanal começou tímido para ambos os lados. O calor da capital do Mato Grosso não aqueceu o jogo, que foi ter uma boa chance apenas aos 20 minutos quando Clayson que acertou um cabeceio após cruzamento, e por pouco não acertou as redes de Rochet.

Vai reagir não, Inter?

Aos 26, Alan Patrick soltou uma bomba no gol, mas o goleiro Walter defendeu.

Vai começar, Deyvin?

Aos 27, Raniele arriscou de longe, Rochet deu rebote e Deyverson tentou acertar, mas acabou dividindo a bola com o goleiro. O centroavante caiu no gramado e pediu pênalti. Ele e o uruguaio protagonizaram um início de confusão, mas o jogo seguiu. Em seguida, Denilson recebeu de Rikelme, mas a defesa do Inter afastou.

Falta mira para o Colorado

Aos 37, o lateral Bustos aproveitou bola após cruzamento de Alan Patrick. O argentino acertou a força do chute, soltando uma bomba, mas errou a mira, e a bola saiu por cima da meta do Cuiabá.

Segundo tempo

E se na primeira etapa faltou criação e efetividade para o Inter, na segunda Enner Valencia apareceu para o jogo. Logo aos seis minutos, o garçom colorado Wanderson serviu e o equatoriano aproveitou com categoria, e marcou o primeiro gol colorado de cobertura. 1 a 0 Inter.

Em seguida, o Dourado ensaiou uma reação com Jonathan Cafu, que tentou finalizar uma bola após cruzamento de Rikelme, mas acabou jogando a chance para fora.

Preocupação!

Aos 14 minutos Eduardo Coudet ganhou uma grande dor de cabeça tanto para o jogo quanto para as duas próximas rodadas. O volante Johnny torceu o tornozelo e precisou deixar a partida. O jogador foi substituído por Campanharo.

No início de novembro, o atleta já havia sofrido uma lesão no local, que inclusive o tirou da convocação para a Seleção dos Estados Unidos. É possível que o jogador não atue mais pelo Inter em 2023 pelo tempo de recuperação. O atleta está vendido ao Betis, da Espanha, e se despede dos colorados neste final de temporada.

Guardanapo amassado e bola na rede!

Aos 37, o atacante Pedro Henrique foi o escolhido para substituir Enner Valencia, que sentiu lesão e precisou deixar o gramado. Querendo muito o gol, o colorado chutou para fora aos 40, e acertou a trave aos 43, mas não desistiu. Em seguida, o jogador recebeu um belíssimo passe de Maurício e guardou. 2 a 0. Após o gol, o jogador que sofreu com críticas recentemente chegou a emocionar-se ao ser abraçado pelos colegas.

Cuiabá 0 x 2 Inter

Cuiabá

Walter; Matheus Alexandre (Fernando Sobral, 29min 2ºT), Marllon, Allyson, Alan Empereur e Rikelme (PK, 18min 2ºT); Raniele (Filipe Augusto, 9min 2ºT)e Denilson; Jonathan Cafú (Isidro Pitta, 19min 2ºT), Clayson (Derik Lacerda, 29min 2ºT) e Deyverson.

Técnico: António Oliveira

Inter

Rochet; Bustos, Igor Gomes, Mercado e Renê; Johnny, (Campanharo, 17min 2ºT) Aránguiz, Mauricio e Wanderson; Alan Patrick e Enner Valencia.

Técnico: Eduardo Coudet.

Gols

Enner Valencia, do Inter (06min 2ºT), Pedro Henrique, do Inter (43min, 2ºT)

Fonte: CNN/Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 30/11/2023/07:05:09

Notícias gratuitas no celular

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique no link abaixo e entre na comunidade:

* Clique aqui e acesse a comunidade do JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...