Inter vence RB Bragantino no Brasileiro e ganha ânimo para Libertadores

Jogadores do Inter aplaudem torcida presente em Bragança Paulista • Ricardo Duarte / Internacional

Colorado superou Massa Bruta fora de casa com show do jovem Ricardo Mathias, e vai para sequência de três jogos contra o Flamengo empolgado.

O Internacional ganhou um fôlego importantíssimo no Brasileirão ao vencer o RB Bragantino neste sábado (9), fora de casa, por 3 a 1. De quebra, chega animado para encarar a sequência de jogos com o Flamengo por Copa Libertadores e competição nacional.

Ricardo Mathias abriu o placar logo aos 6 minutos do primeiro tempo — fez outro no começo da segunda etapa. Com 32′, Alan Patrick converteu uma cobrança de pênalti e ampliou para o Colorado. Pitta descontou.

Com o resultado no Estádio Cícero de Souza Marques, em Bragança Paulista, o Inter subiu para 9ª colocação e soma 24 pontos. Já o RB Bragantino fica com 27 na 7ª posição.

O próximo compromisso do Massa Bruta será no sábado (16), às 16h (de Brasília), contra o Ceará. Já o Inter encara o Flamengo pelas oitavas de final da Libertadores na quarta-feira (13), às 21h30, no Maracanã. Depois, recebe o Rubro-Negro no Beira-Rio, às 18h30 (de Brasília) de domingo (17), pelo Brasileiro.

Como foi o jogo e os gols

O Inter abriu o placar logo no início, com Ricardo Mathias. Em contra-ataque, Wesley recebeu pela esquerda após lançamento de Bernabei, correu em profundidade e achou o centroavante, que só empurrou para rede de Cleiton

Logo depois, o RB Bragantino quase empatou. Pitta tocou para Laquintana, que chutou e viu Rochet fazer uma boa defesa. No rebote, Lucas Barbosa arrematou, mas Clayton Sampaio salvou em cima da linha.

Aos 29, Alan Rodríguez não ampliou por pouco. A bola passou rente à trave, rasteira, depois de uma bela triangulação colorada.

No minuto seguinte, Wesley cruzou e a bola bateu no braço de Gustavo Marques dentro da área: pênalti para o Inter. Alan Patrick converteu: 2 a 0.

O Inter fez o terceiro gol no primeiro minuto do segundo tempo. Jhon Jhon vacilou, Bruno Tabata roubou, e Ricardo Mathias ficou livre para marcar seu segundo na partida: 3 a 0.

Pitta descontou aos 10 minutos. O atacante recebeu de Jhon Jhon e arrematou para o fundo da rede: 3 a 1. A bola ainda desviou em Clayton Sampaio e tocou na mão de Rochet.

O Massa Bruta seguiu no ataque, e o Colorado tentava contra-golpes. Aos 28, Clayton Sampaio perdeu uma grande oportunidade para os gaúchos. O goleiro Cleiton, dos paulistas, fez uma ótima defesa.

Aos 30′, foi a vez de Rochet espalmar um arremate, realizado por Davi Gomes. Com 40, Borré perdeu um gol incrível, livre na área, de cabeça. Cinco minutos depois, o colombiano fez o quarto gol do Inter, mas o lance era irregular e o impedimento foi assinalado.

Fonte: CNN Brasil/ Jornal Folha do Progresso

